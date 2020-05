Chiellini esalta Sergio Ramos/ “Fallo su Salah un colpo da maestro”: è bufera sul web

Pubblicità

Dopo le bombe contro Balotelli e Felipe Melo, ecco che Giorgio Chiellini, o meglio la sua ultima autobiografia “Io, Giorgio” fa ancora discutere e anzi ha infiammato il web e i social nelle ultime ore, con parecchi appassionati e tifosi a cui non sono andate giù le ultime affermazioni del bianconero. A scatenare l’ultimo putiferio questa volta sono gli elogi che il difensore della Juventus ha riservato per Sergio Ramos, collega al Real Madrid e modello per come interpreta il ruolo, anche ai limiti delle norme. Per lo spagnolo infatti Chiellini riserva parole al miele: “Possono dire che sia impulsivo, che abbia poco senso tattico, che sia colpevole di 8-10 gol subiti ogni stagione, ma ha due caratteristiche che nessun altro ha come lui. La prima è che sa come essere decisivo nelle partite importanti, con interventi al di fuori di ogni logica e provocando infortuni con astuzia diabolica”. Facendo poi riferimento al fallaccio di Ramos su Salah, in occasione della finale di Champions League del 2018 tra Real Madrid e Liverpool (in seguito a cui l’egiziano fu costretto ad abbondare il campo in barella, ripotando una lussazione alla spalla), il bianconero ha aggiunto: “Quello su Salah fu un colpo da maestro. Lui, il maestro Sergio, ha sempre detto che non fosse sua intenzione provocare un infortunio, ma quando cadi in quella maniera e non lasci la presa, sai che nove volte su dieci rischi di rompere il braccio al tuo avversario”.

Pubblicità

CHIELLINI ELOGIA RAMOS, MA E’ BUFERA SUL WEB

Affermazioni dunque pesanti per Chiellini che non ha esitato ad esaltare Sergio Ramos: successivamente in un alto passaggio del suo libro infatti il bianconero torna sul difensore dei Blancos. Chiellini infatti aggiunge, sulle doti da leader del collega: “Senza di lui stelle come Varane, Carvajal e Marcelo sembrano ragazzi della Primavera e il Real Madrid si trasforma in una squadra indifesa”. Sono state però parole che, come detto, non sono state digerite da molti. Su Twitter infatti sono fioccate le polemiche, da chi insulta lo stesso Chiellini, chiamandolo “il miglior macellaio che abbia mai giocato a calcio” e chi lo indica come profondamente “ipocrita”. Dunque sia pure con toni polemici, il libro dello juventino è ancora sulla bocca di tutti e non sono pochi coloro che pensano che tutto ciò sia solo una grande opera di marketing.



© RIPRODUZIONE RISERVATA