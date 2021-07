Chiesa al Bayern?/ Calciomercato news, la Juventus se lo tiene ed il prezzo sale!

CALCIOMERCATO NEWS, CHIESA NEL MIRINO DEL BAYERN MONACO

La Juventus oltre a rafforzare l’organico da mettere a disposizione di mister Allegri in questa sessione di calciomercato estivo sta lavorando non solo su acquisti e cessioni di eventuali calciatori in esubero. I bianconeri sanno di doversi anche guardare bene dagli assalti delle altre big d’Europa nei confronti dei suoi elementi migliori, alcuni dei quali diventati proprio ieri sera Campioni d’Europa con la Nazionale italiana del ct Mancini. Uno di questi è Federico Chiesa, in assoluto una delle stelle più brillanti fra gli azzurri ad Euro 2020 e già da tempo nel mirino di diverse società importanti. Il ventitreenne acquistato dalla Fiorentina, a cui verranno versati 40 milioni di euro al termine della prossima stagione, ha contribuito in maniera decisiva al successo finale oltre ad aver aiutato la Juventus nell’anno passato. Intervistato in esclusiva dai tedeschi della Bild, il tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann ha confermato il suo interesse per Chiesa senza mezzi termini: “Sì, Chiesa è molto bravo e mi piace ma è anche molto costoso. Si tratta di un giocatore molto veloce, ha un ottimo tiro. Purtroppo però ha anche un prezzo molto alto.”

CALCIOMERCATO NEWS, IL SUO PREZZO E’ GIA’ SALITO

Il calciomercato è cominciato ufficialmente da una dozzina di giorni ma l’intenzione della Juventus è quella di tenersi ben stretto Chiesa, giocatore su cui vogliono puntare a lungo da qui ai prossimi anni. Nell’annata 2020/2021 Chiesa ha collezionato 15 reti ed 11 assist vincenti in 46 apparizioni complessive tra campionato e coppe varie ed il prezzo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro. Tuttavia, il successo agli Europei potrebbe far levitare ulteriormente il costo per aggiudicarselo così come dovrebbero salire i prezzi dei cartellini anche degli altri elementi della Nazionale.

