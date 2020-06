Chiesa alla Juventus?/ Calciomercato, Commisso non vuole contropartite ma Rugani…

Pubblicità

Da un po’ di tempo non si parla della possibilità che Federico Chiesa si trasferisca alla Juventus nel prossimo campionato, ma la trattativa non è certo sfumata. Poco più di un mese fa avevamo riportato le dichiarazioni di Rocco Commisso, che sostanzialmente aveva aperto all’addio: meglio, il presidente della Fiorentina aveva affermato di voler lasciare libero il calciatore nella sua decisione; un cambio di rotta rispetto all’estate precedente, quando invece il patron aveva chiuso la porta in faccia ai bianconeri. Allora però la situazione era ben diversa: Commisso si era appena insediato in società prendendo il posto dei Della Valle, aveva aperto la sua avventura fiorentina dichiarandosi tifoso della Juventus e i tifosi, spaventati dall’ipotesi che il gioiello del vivaio fosse venduto agli acerrimi rivali, si erano subito fatti sentire. Non ne sarebbe magari nato un caso delle dimensioni della cessione di Roberto Baggio, ma Commisso era dovuto correre ai ripari.

CHIESA ALLA JUVENTUS?

Tradotto, aveva negato il trasferimento di Chiesa alla Juventus; il ragazzo non l’aveva presa benissimo perché la sua volontà sarebbe chiara da tempo, ma da professionista si è messo al servizio della Fiorentina e, finchè Franck Ribéry è stato in campo, ha incantato in coppia con il francese facendo sognare l’Europa al popolo viola. Ora però le cose sono diverse: intanto, la squadra gigliata è nuovamente sprofondata in una spirale di cattivi risultati e il progetto sembra non decollare, dunque ci sarebbe anche un “clima” favorevole ad una rivoluzione (ovviamente la cessione di Chiesa sarebbe comunque dolorosa). In più fare cassa potrebbe necessario nel calciomercato che segue la pandemia da Coronavirus: anche per questo motivo dunque la Fiorentina potrebbe aprire all’addio del suo attaccante, specialmente se la volontà del numero 25 rimane quella di esplorare altri lidi e andare a vestire la maglia bianconera. Come Federico Bernardeschi ha fatto tre anni fa, anche se al carrarino le cose non sono andate benissimo.

Ora, la Juventus avrebbe una carta da giocare: il cartellino di Daniele Rugani, che potrebbe essere inserito nella trattativa perché chiuso in bianconero, e che invece avrebbe ampie possibilità di diventare un importante titolare nella Fiorentina. Da questo punto di vista però i viola sembrano avere le idee chiare: recentemente hanno dichiarato di non voler accettare contropartite, se Chiesa lascerà sarà solo dietro compenso 100% cash. Cosa che complica i piani dei campioni d’Italia, che devono anche vincere la concorrenza dell’Inter: Antonio Conte e Suning sono degli avversari parecchio scomodi per questioni e trattative di calciomercato. La speranza della Juventus risiede appunto nell’eventuale volontà del calciatore, e nel fatto che i nerazzurri stiano sì guardando ai giovani della nostra Serie A ma, prevalentemente, abbiano puntato il mirino su Sandro Tonali che ha un costo alto e richiede dunque parecchie attenzioni nella strategia. Vedremo, perché dovremo anche aspettare che il campionato riprenda e il quadro possa essere più chiaro.



