Chiesa alla Juventus?/ Calciomercato: Paratici in pressing, Mandragora sul piatto?

Federico Chiesa resta al centro dei pensieri di calciomercato della Juventus. L’attaccante della Fiorentina è da tempo un obiettivo della società bianconera: ricorderete che la scorsa estate il possibile passaggio del classe ’97 ai campioni d’Italia era diventato una telenovela, perché il calciatore era stuzzicato dall’idea di trasferirsi ma si era scontrato con la volontà del popolo viola che, temendo un altro caso Roberto Baggio, aveva fatto muro e praticamente implorato a Rocco Commisso di trattenere il gioiello del vivaio. Il presidente, appena entrato in carica, aveva prima esordito dicendo di essere un tifoso della Juventus ma poi aveva capito che, come primo atto della sua esperienza, negare Chiesa alla storica rivale gli avrebbe fatto guadagnare punti; così era stato. Tuttavia nel corso della stagione l’attaccante ha manifestato qualche disagio nell’essere rimasto e, al netto di questo, è abbastanza evidente che la sua crescita esponenziale (che lo ha reso anche uno stabile e importante elemento della nostra nazionale) lo renda appetibile alle big: il calciomercato dell’estate 2020 potrebbe allora prevedere un altro capitolo della saga, ma questa volta la Juventus proverà a fare sul serio potendo anche lanciare qualche carta in più sul tavolo.

CHIESA ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, C’E’ LA CARTA MANDRAGORA

Una di queste carte, per far sì che la Juventus arrivi a Federico Chiesa, è Rolando Mandragora: il centrocampista di scuola Genoa è di proprietà dell’Udinese, che lo ha acquistato un anno e mezzo fa per 20 milioni di euro. Una delle operazioni di plusvalenza che i campioni d’Italia avevano realizzato in quei mesi; nel contratto che ha portato Mandragora in Friuli esiste tuttavia una clausola che permette alla Juventus di esercitare un diritto di riacquisto al termine della stagione in corso. Qualora i bianconeri decidessero di farlo valere, potrebbero riportare Mandragora a Torino per 26 milioni: la strategia di Fabio Paratici per arrivare a Chiesa sarebbe proprio questa, ricomprare il capitano dell’Udinese e utilizzarlo come pedina di scambio per l’attaccante della Fiorentina. I viola sono fortemente interessati alle prestazioni del ragazzo classe ’97, che è stato un pilastro dell’Under 21 e ha già collezionato la sua prima presenza nella nazionale maggiore; ovviamente Daniele Pradé potrebbe trattare direttamente con l’Udinese evitando così di coinvolgere Chiesa, ma la Juventus ha il coltello dalla parte del manico e, dunque, l’operazione si potrebbe realmente concretizzare. Gli stessi campioni d’Italia però dovranno guardarsi dalla concorrenza dell’Inter: sarà un’altra estate calda sull’asse Torino-Firenze-Milano…



