Chiesa alla Juventus?/ Calciomercato, quinquennale al giocatore: Fiorentina in bilico

Federico Chiesa potrebbe essere il grande colpo del calciomercato Juventus per l’estate… o per settembre, visto che il nuovo piano per chiudere campionati e coppe europee prevede che le due finali internazionali si giochino alla fine di agosto. Al netto delle date, i bianconeri non mollano la presa sull’esterno offensivo della Fiorentina, forti di un accordo che avrebbero trovato nei giorni scorsi con il calciatore: si parla di cinque anni di contratto ad uno stipendio non inferiore ai 5 milioni di euro, anzi probabilmente superiore. Chiesa arriverebbe alla Juventus con un anno di “ritardo” rispetto al 2019, quando sembrava tutto fatto ma poi Rocco Commisso, nuovo presidente dei viola, non aveva voluto iniziare il suo mandato con una cessione illustre e soprattutto alla rivale di sempre. Ora però le cose sono cambiate: anche riguardo la possibilità di reinvestire il tesoretto per il gioiello del vivaio (oltre 60 milioni) per rinforzare una squadra che anche in questa stagione è andata incontro a un campionato mediocre.

Con i 60 milioni per la cessione di Federico Chiesa, la Fiorentina potrebbe rifarsi il look: sembra solo una formalità l’acquisto di Alessandro Florenzi, che tornerà dal prestito al Valencia ma non resterà alla Roma che ormai lo ha messo fuori dal progetto – anche perché l’esterno vorrebbe aumentare le sue possibilità di essere protagonista agli Europei – inoltre si confermeranno e renderanno fattuali i colpi Sofyan Amrabat e Christian Kouame, già acquistati nel corso del calciomercato di gennaio, e in più potrebbe esserci spazio per qualche altro arrivo. Dunque, adesso anche la Fiorentina sta iniziando a pensare che vendere Chiesa sia una necessità: dopo anni da protagonista all’Artemio Franchi, il ragazzo vuole testare capacità e ambizioni in una piazza che gli permetta di vincere lo scudetto e soprattutto giocare in Champions League. Potrebbe essere arrivato il momento giusto per cambiare, dunque tutti i tasselli si stanno incastrando alla perfezione.

CHIESA ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, PUO’ FARGLI SPAZIO HIGUAIN

La Juventus invece ha pronto il piano B, che raccontavamo da tempo: l’alternativa a Chiesa sarebbe Ferran Torres, il giovane che gioca nel Valencia e che ha già raccolto tanta esperienza internazionale. Le difficoltà nell’arrivare al gioiello della nostra nazionale avevano fatto salire lo spagnolo in pole position nelle preferenze di Fabio Paratici e Maurizio Sarri, ma potendo mettere le mani su Chiesa è inevitabile che la società bianconera pensi innanzitutto a lui. I soldi dell’operazione, almeno parte di essi, potrebbero arrivare dall’addio di Gonzalo Higuain: lo abbiamo scritto giusto ieri, il Pipita sarebbe restio a tornare a Torino e già ora potrebbe consumarsi un’incredibile separazione con l’argentino che, qualora i costi collimino, potrebbe fare ritorno al River Plate dal quale è partito, pronto a iniziare una nuova stagione per rilanciare i Millionarios che poco tempo fa hanno perso un incredibile campionato a favore degli arcirivali del Boca Juniors.



