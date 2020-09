Chiesa alla Juventus?/ Calciomercato: servono 60 milioni cash, e occhio al Milan

La Juventus torna prepotentemente su Federico Chiesa, stella della Fiorentina e della nazionale italiana. Il club bianconero sono ormai due anni che segue con estrema attenzione il figlio d’arte, gioiello della Viola, e in vista del campionato che inizierà fra meno di un mese, sta preparando quello che potrebbe essere l’assalto decisivo. Qualcosa si è mosso in particolare nelle ultime ore, alla luce del via libera dato dal presidente della stessa società gigliata, Commisso, alla cessione appunto del giocatore. Un netto cambio di tendenza rispetto a soltanto pochi mesi fa, quando il patron italo-americano della Fiorentina spiegava: “Non farò lo stesso errore fatto con Baggio. Non lo venderò nemmeno per 100 milioni di dollari”. E invece… Allo stato attuale sembra che il giocatore sia in vendita al miglior offerente, partendo però da una base d’asta di 60 milioni di euro cash, ovvero, cessione a titolo definitivo, senza alcun prestito con obbligo/diritto di riscatto.

CHIESA ALLA JUVENTUS? I BIANCONERI DEVONO CEDERE UN PO’ DI ESUBERI

La Juventus punta ad acquistarlo, ma prima deve liberarsi di alcune pedine in eccesso, a cominciare da Gonzalo Higuian, che però non pare intenzionato ad accogliere la prima proposta, passando per Douglas Costa, che quest’anno ha giocato pochissimo, senza dimenticarsi di Bernardeschi, che a Torino non è mai riuscito ad esprimersi in pieno. Attenzione però perchè la società campione d’Italia non è l’unica squadra a lui interessata, visto che sulle tracce del gioiello della squadra toscana vi sarebbe anche il Milan, che punta a rinforzare la rosa con un nuovo colpo di prospettiva dopo aver comprato Tonali dal Brescia. Il club rossonero avrebbe già tenuto dei colloqui con la squadra fiorentina, ma ufficialmente per parlare di Milenkovic e Paquetà: chissà però che fra i tanti nomi discussi non sia stato fatto anche quello dell’asso d’attacco. Federico Chiesa viene da una stagione in cui ha giocato complessivamente 37 partite, di cui 34 in Serie A e tre in Coppa Italia con annessi 11 gol, di cui 10 nel campionato italiano, e nove assist.



