Chiesa alla Juventus?/ Calciomercato, trattativa arenata sulle contropartite

Come sappiamo, Federico Chiesa resta uno degli obiettivi principali per il calciomercato Juventus: giovane, italiano, elemento importante della nazionale e soprattutto giocatore che potrebbe agire sia come esterno offensivo, il suo ruolo naturale, che come seconda punta. Questa la posizione in cui Vincenzo Montella lo ha schierato all’inizio della stagione e sulla quale ha poi insistito Beppe Iachini; Chiesa ha dimostrato di poter formare una straordinaria coppia con Franck Ribéry, ma il francese si è infortunato presto e con la sua assenza il rendimento della Fiorentina è calato. Forse Chiesa non è ancora quel leader in grado di risollevare da solo (o quasi) le sorti di una squadra, ma nella Juventus potrebbe mettersi a servizio di veterani con maggiore esperienza anche in termini di autorevolezza sul campo; ad ogni modo i bianconeri lo puntano da tempo e potrebbero operare l’assalto in estate.

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha resistito un anno fa e negato Federico Chiesa alla Juventus, ma sa bene che il giovane del vivaio è destinato a partire: a meno di costruire una squadra con grandi ambizioni che siano confermate sul campo, il classe ’97 lascerà l’Artemio Franchi per andare in una big. Il patron gigliato preferirebbe forse vendere ad un altro club che non sia la Juventus, ma dovrà anche stare di fronte alle esigenze di calciomercato; in questo momento i campioni d’Italia sono in vantaggio per Chiesa avendoci già lavorato, il calciatore gradirebbe la destinazione e dunque potrebbe realmente esserci un altro passaggio Firenze-Torino come già capitato a Federico Bernardeschi e, soprattutto, Roberto Baggio. Quanto riportato oggi da Tuttosport allontana tuttavia l’ipotesi, perché si parla di una trattativa ancora arenata.

CHIESA ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, BIANCONERI TENTENNANTI

L’operazione di calciomercato che potrebbe portare Federico Chiesa alla Juventus non decolla ma, curiosamente, sono proprio i bianconeri ad aver rallentato: per abbassare il prezzo del cartellino si parla di contropartite, soluzione gradita alla Fiorentina che infatti ha già fatto i nomi di Rolando Mandragora e Riccardo Orsolini. Per entrambi la Juventus ha una sorta di diritto di ricompra, dunque dovrebbe eventualmente riacquistarli da Udinese e Bologna per poi girarli ai viola; tuttavia, la società bianconera non sarebbe troppo convinta di darli via, il che lascia anche intendere che per la prossima stagione potrebbe trovare loro una sistemazione nella rosa. Sia come sia, in questo momento per coprire la corsia destra la Juventus sta pensando con maggiore intensità e concretezza a Ferran Torres, il laterale del Valencia del quale abbiamo parlato nei giorni scorsi.



