Chiesa alla Juventus/ Calciomercato, tutto fatto: giocatore atteso oggi al J Medical

E’ tutto fatto per il trasferimento di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus. L’attaccante della nazionale italiana diverrà quest’oggi un nuovo giocatore bianconero, nell’ultimo giorno della sessione di calciomercato estiva. Dopo una lunga trattativa, la Viola e la Vecchia Signora hanno raggiunto la quadra, con il ragazzo che si trasferirà alla Continassa con la formula del prestito oneroso biennale da 10 milioni di euro, con l’aggiunta di un riscatto dopo altri 24 mesi per una cifra che dovrebbe oscillare fra i 40 e i 45 milioni di euro. Affinchè l’operazione possa dirsi conclusa mancano solo le formalità, a cominciare dal rinnovo del contratto del 22enne esterno con la Fiorentina (al momento scadrà al 30 giugno del 2022). Nell’operazione non è stato previsto l’obbligo del riscatto, ma Chiesa diverrà juventino a tutti gli effetti dopo due anni, in caso di tre condizioni, scrive Tuttosport: che la Juve finisca nelle prime quattro, che Chiesa totalizzi il 60% delle presenze, e che segni almeno 10 gol con l’aggiunta di 10 assist, condizioni quindi facilmente raggiungibili.

CHIESA ALLA JUVENTUS, DOUGLAS COSTA TORNA AL BAYERN MONACO

La Juventus ha atteso l’ultima giornata del calciomercato per ufficializzare Chiesa, in quanto aspettava il piazzamento di Douglas Costa, che è tornato al Bayern Monaco ma con la formula del prestito. Tenendo conto anche della cessione temporanea di Rugani al Rennes e di De Sciglio al Lione, i campioni d’Italia in carica risparmieranno circa 18 milioni di euro lordi nel giro di 9 mesi. Chiesa è atteso in queste ore presso il J Medical dove si sottoporrà alle rituali visite mediche e dopo di che firmerà il contratto con la sua nuova squadra. A quel punto potrà iniziare la sua nuova avventura e se tutto andrà come previsto potrebbe esordire in bianconero già per la prossima sfida di campionato, la gara prevista sabato 17 ottobre contro il Crotone all’Ezio Scida. Nella squadra di Pirlo, l’ormai ex calciatore della Fiorentina potrà darsi il cambio con Kulusevski sulla fascia, ma anche essere utilizzato sulla trequarti.



