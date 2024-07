Chiesa alla Roma, c’è l’accordo: alla Juventus 30mln/ Ma dalle società arrivano strane voci: cosa c’è di vero

Esclusiva di calciomercato da MF: “La Juventus ha venduto Federico Chiesa alla Roma”. Ma sul calciatore è il caso tra voci e smentite.

Federico Chiesa alla Roma, si può fare: l’esterno bianconero, a partire dalla prossima stagione, potrebbe vestire la maglia giallorossa: secondo Milano Finanza, l’affare l’affare di calciomercato è vicinissimo alla chiusura, come avrebbero confermato fonti vicine al club giallorosso e a quello bianconero: all’ufficialità manca ovviamente ancora la firma ma le parti sembrano aver raggiunto l’accordo definitivo. L’operazione dovrebbe chiudersi ad una cifra vicina ai 30 milioni di euro, che andrebbero nelle casse della Juventus, che ha ritenuto cedibile l’esterno: sembra infatti che il classe 1997 non rientri nei piani di Thiago Motta.

Calciomercato Juventus News/ Cancelo può tornare in bianconero, Leicester su Soulé (11 luglio 2024)

Al contrario, il campione d’Europa 2021 sarebbe molto gradito a Daniele De Rossi, che lo considererebbe decisivo per la sua idea di gioco e per questo avrebbe spinto con la dirigenza per arrivare a prenderlo, potandolo nella Capitale. La destinazione sembrava inizialmente non particolarmente gradita al giocatore, che secondo fonti a lui vicine avrebbe dovuto giocare la Champions League, competizione che i giallorossi non disputeranno. Il forte interesse del club capitolino, però, avrebbe convinto l’esterno d’attacco giallorosso, che si sarebbe deciso a firmare con la Roma. Una notizia di calciomercato che ha subito mandato in subbuglio i tifosi di tra Roma e Juventus. Di certo MF non è un giornale di gossip e può considerarsi attendibile su rumors che riguardano Roma.

Calciomercato Roma News/ In tre per il dopo Lukaku: En-Nesyri, Mikautadze e Sorloth (11 luglio 2024)

Federico Chiesa, Juventus, Roma e Napoli: che intrigo di calciomercato

Però c’è da registrare un fatto: sia Roma che Juventus hanno fatto sapere che non c’è alcun accordo chiuso tra le due società, ed è intervenuto pure l’agente di Federico Chiesa che ha confermato la versione delle società. Come in tutte le trattative di calciomercato ogni voce che trapela prima della chiusura rischia di compromettere l’affare calciomercato in corso: possiamo dire che la verità sta nel mezzo, la Roma ha riallacciato i rapporti con la Juventus per Chiesa, il calciatore non si è opposto, come si diceva ma ci sono ancora alcuni scogli da superare e situazioni da limare. In più qualche rumors di calciomercato suggerisce che ci sia un’azione di disturbo alla Roma da parte del Napoli di Conte. Il giallo di calciomercato è servito: scopriremo entro il 20 luglio 2024 (giorno del matrimonio di Federico Chiesa) chi la spunterà tra Roma e Napoli.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Duello col Milan per Abraham, Sancho in stand-by (11 luglio 2024)

Calciomercato, non solo Federico Chiesa: vari discorsi aperti tra Roma e Juventus

Tra Juventus e Roma sarebbero vari i discorsi aperti che non riguarderebbero solamente Federico Chiesa. Secondo Calciomercato.it, ci sarebbero anche altri nomi sul tavolo: i bianconeri, prima di trovare l’accordo definitivo per la cessione dell’esterno, avrebbero proposto anche Soulé come alternativa oltre ad un altro affare che include Kostic. Nelle ultime ore, però, si sarebbero accese anche piste al contrario, con i bianconeri che sarebbero interessati ad Abraham come vice-Vlahovic e Stephan El Shaarawy, che sarebbe molto gradito a Thiago Motta.

Sarebbe invece in fase di conclusione l’operazione Federico Chiesa, che avrebbe dunque accettato il trasferimento in giallorosso nonostante la Roma non giocherà la prossima Champions League. Inizialmente l’esterno sembrava preferire la Premier ma avrebbe cambiato idea in virtù del lungo corteggiamento di De Rossi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA