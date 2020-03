Chiesa all’Inter?/ Calciomercato, proposta di Commisso per tenerlo lontano da Conte

Nome sempre caldo anche alla vigilia della finestra di calciomercato di giugno è certo Federico Chiesa, giocatore della Fiorentina e già conteso da Inter e Juventus per la prossima sessione di contrattazione. Come è noto il giocatore della Viola è pallino della Vecchia Signora, ma pure crescono le voci che vogliono Chiesa all’Inter e dunque alla corte di Conte già nella prossima stagione. Il club nerazzurro dopo tutto da tempo sta tenendo sott’occhio i maggiori talenti nostrani e l’esterno destro classe 1997 è certo nome da tenere a mente, anche se sulla carta dovrebbe rimanere a Firenze fino al 2022, quando scadrà il contratto. Pure però molto potrebbe accader già alla vigilia della finestra estiva, con due top club che sono pronti a scommettere forte sul giocatore.

CHIESA ALL’INTER? ECCO IL PIANO DI COMMISSO

Con le sempre maggiori voci di calciomercato che vedono Chiesa all’Inter (ma pure alla Juventus) per il prossimo giugno, lecito ora domandarsi quale sarà al contromossa di Commisso, che certo non ha alcuna intenzione a lasciar andare via l’esterno ligure senza combattere fino all’ultimo. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dai colleghi de La Gazzetta dello sport, anzi il presidente della Fiorentina è già al lavoro per una proposta davvero gustosa per lo stesso Federico Chiesa. Per lui infatti si prospetta un rinnovo di contratto con la società toscana fino al 2025, con un ingaggio mostre da 4.5 milioni di euro a stagione. Di fronte a tale piano, sarebbe difficile dire di no dunque per il giocatore, che pure potrebbe decidere di cedere alle lusinghe di altri top club il prossimo luglio.



