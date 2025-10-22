La Chiesa Anglicana è a rischio scissione: secondo la fazione asiatica, africana e latina è inaccettabile l'apertura di Canterbury alle coppie omosessuali

C’è una certa aria – pur sempre velata, per ora – di scisma all’interno della Chiesa Anglicana dopo le recentissime aperture di Canterbury alle coppie omosessuali che sembrano scontrarsi durante con le posizione tradizionalista della Global Fellowship of Confessing Anglicans (la Gafcon), ovvero la “delegazione” asiatica, africana e latina della Chiesa britannica: uno scisma, appunto, che per ora sembra essere solamente ventilato dal vescovo ruandese Laurent Mbanda, ma che presto potrebbe instillarsi e diffondersi anche tra le file più tradizionaliste della Chiesa Anglicana.

Scandalo Epstein, nuove accuse a Sarah Ferguson e il principe Andrew / Giuffre: "Abusava di me a 17 anni"

Facendo un passo indietro, è utile ricordare che per la prima volta nella sua lunga storia la Chiesa Anglicana si prepara ad accogliere – l’anno prossimo – il primo arcivescovo di Canterbury donna, ovvero la vescova Sarah Mullally: una decisione (per così dire) “progressista” soprattutto per rispondere a una lunga scia di scandali collegati alla figura del suo precedessore, Justin Welby; ma che sembra aver incontrato l’opposizione della potente fazione Gafcon.

Regno Unito: è bufera sul caso dello spionaggio cinese/ Starmer accusato di aver coperto le colpe di Pechino

Numericamente parlando, infatti, la “fazione” Gafcon rappresenta una delle fette più importanti della Chiesa Anglicana perché secondo le stime ufficiali rappresentino attualmente il 54% dei fedeli anglicani e al contempo il 45% degli effettivi praticanti: numeri ben superiori a quelli inglesi che parlano di una fede vissuta come parte della vita culturale britannica in un Regno Unito in cui i giovani sono sempre più affezionati alla Chiesa di Roma.

Cosa succede nella Chiesa Anglicana: il rischio di uno scisma per l’apertura alle coppie omosessuali

Proprio forte dei suoi numeri, il vescovo Laurent Mbanda paventa una dura battaglia scissionista contro a Chiesa Anglicana tradizionale: il problema, spiega Mbanda, non è tanto la scelta di nominare arcivescovo una donna, quanto le sempre più pressanti spinte a riconoscere le coppie omosessuali che hanno portato alla creazione – sempre sul suolo britannico – di veri e propri riti officiati all’interno delle Chiese.

Boris Johnson: il misterioso donatore da 1mln di sterline/ "Harborne sempre presente nei viaggi in Ucraina"

Secondo il vescovo ruandese, l’apertura alle coppie dello stesso sesso – e sono in molti a pensarla nello stesso modo anche in quel di Londra – sarebbe del tutto contraria ai dettami della Chiesa Anglicana che riconosce solamente le coppie composte da uomo e donna; ma – come accennavamo prima – per ora sono in pochi (pochissimi) a dare ascolto alle richieste scissioniste di Mbanda e a schierarsi apertamente e pubblicamente a suo favore.