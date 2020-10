Chiesa capitano Fiorentina, ma senza fascia di Astori/ “Scelta su richiesta ultras”

Federico Chiesa capitano della Fiorentina nella sua ultima partita con la maglia viola. Il numero 25 ha vestito la fascia nella sfida di ieri contro la Sampdoria, terminata 1-2 per la compagine blucerchiata, prima di iniziare una nuova avventura: il classe 1997 è promesso sposo della Juventus e manca solo l’ufficialità. Le due società hanno raggiunto un accordo totale, mentre l’intesa tra Juve e entourage del calciatore esiste già da un anno. Ma non sono mancate le polemiche. I tifosi viola non hanno preso bene la scelta di fare capitano il partente Chiesa – soprattutto destinato ai nemici storici bianconeri – e hanno chiesto di non fargli indossare la fascia con le iniziali ed il numero di maglia di Davide Astori…

Chiesa capitano della Fiorentina, ma senza la fascia di Astori

Come riporta Firenze Viola, la decisione di ripiegare sulla fascia omologata imposta dalla Serie A non è casuale. La richiesta di non fare indossare la fascia dedicata al compianto Davide Astori è arrivata direttamente dagli ultras:i tifosi «hanno “suggerito” al club di non far indossare al classe ’97 la fascia con i colori di Firenze e i simboli dei quattro quartieri per rispetto». La società non ha commentato queste voci, ma le conferme sono arrivate da numerose testate giornalistiche. Non ci resta che attendere e scoprire quale sarà il futuro di Federico Chiesa, anche se ormai sembra già scritto. E per i tifosi sarebbe stato troppo vederlo alla Juventus dopo aver vestito la fascia di Astori…



© RIPRODUZIONE RISERVATA