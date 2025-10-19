Sono stati pubblicati gli ultimi dati sulla Chiesa cattolica: aumenta il numero di fedeli nel mondo, ma diminuisce quello dei religiosi

Sono stati pubblicati in anteprima in queste ore i dati più aggiornati – riferiti alla fine del 2023 – sull’andamento della Chiesa cattolica nel mondo tra il numero dei fedeli, quello dei religiosi di vario tipo e delle missioni attualmente operative nei vari paesi, raccolti dall’agenzia Fides in un appuntamento divenuto ormai annuale: dati che se da un lato fanno segnare un positivo aumento di chi si professa un fedele della Chiesa cattolica; dall’altro sembrano consolidare quell’ormai strutturale calo dal punto di vista delle figure religiose riconosciute.

Partendo proprio dal cuore della Chiesa cattolica, però, è sicuramente interessante che alla data della rilevazione (ovvero il 30 giugno del 2023) il numero di persone nel mondo era pari a quasi 8 miliardi – precisamente 7.914.582.000 -, delle quali 1.405.454.000 cattolici (ovvero il 17,8% della popolazione mondiale): rispetto all’anno precedente si tratta di un aumento di 15 milioni e 881mila unità complessive per la prima volta dopo diversi anni di diminuzioni; oltre che riscontrato in tutti i continenti con l’Africa e le Americhe in testa.

I dati del 2023 della Chiesa cattolica: positivo il computo delle missioni, ma i religiosi calano rapidamente

Ma se il dato sui fedeli che frequentano la Chiesa cattolica è sicuramente positivo e in crescita, dall’altro lato non si può non notare che nel 2023 sono nettamente diminuiti i religiosi: la diminuzione maggiore si riscontra soprattutto nel numero di religiosi e religiose non sacerdoti, con i primi calati di 666 unità (ora pari a 48mila e 748) e le seconde – con un dato divenuto ormai strutturale – calate di 9.730 unità fino a un totale di più di 589mila.

Altrettanto marcati nei dati sulla Chiesa cattolica – da un lato – il calo dei seminaristi con quelli maggiori pari a 106mila (2mila in meno dell’anno precedente) e quelli minori a 95mila (140 in meno) e – dall’altro lato – la diminuzione dei sacerdoti sia religiosi (attualmente 406.996, 734 in meno), sia diocesani (278.742 totali, con una diminuzione di 429 unità complessive).

Se la passano, invece, leggermente meglio i Vescovi della Chiesa cattolica che pur essendo “solamente” pari a 5.430 sono aumentati – per l’ennesimo anno consecutivo – di 77 unità, seguiti a ruota anche dai diaconi permanenti che hanno superato di 433 unità la soglia dei 51mila con una crescita nel 2023 – sempre secondo Fides – di 1.234.

Restano, infine, complessivamente positivi i dati relativi alle missioni della Chiesa cattolica operative nel mondo: sono, per esempio, più di 74mila le scuole di ogni ordine e grado sostenute dalla Chiesa di Roma con un totale di oltre 7,6 milioni di studenti; mentre le strutture sanitarie (tra ospedali, dispensari, RSA e quant’altro) sono quasi 104mila e le circoscrizione che dipendono dal Dicastero per l’evangelizzazione sono più di mille (precisamente 1.130).