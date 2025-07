Dramma a Gaza dove un raid israeliano ha colpito la Chiesa della Sacra Famiglia provocando due morti e ferendo Padre Romanelli

Dramma a Gaza dove la chiesa della Sacra Famiglia è stata colpita dalle bombe sganciate da Israele. La notizia è di poco fa, di conseguenza è in continuo aggiornamento, ma al momento si parla di due morti e sei feriti.

Fra le persone coinvolte, fortunatamente ancora in vita, vi sarebbe anche padre Gabriel Romanelli, il parroco della stessa chiesa cristiana di Gaza, che stando a quanto scrive L’Avvenire attraverso il proprio portale online sarebbe stato ferito ad una gamba ma solo in maniera molto leggera. Israele ha fatto sapere che l’esercito di liberazione non era intenzionato a colpire quel luogo sacro, trattandosi quindi di un “errore di tiro”, ma il danno è ormai fatto ed è gravissimo.

DALLA CISGIORDANIA/ Da Taybeh a Betlemme, così i coloni seminano il terrore anche contro i cristiani

La chiesa di Gaza rappresenta un luogo simbolo di quel territorio tenendo conto che è l’unica struttura cattolica presente sulla famosa Striscia e Papa Francesco, anche negli ultimi giorni prima della morte, continuava a tenersi in contatto con il padre Romanelli (anch’egli argentino come Bergoglio), per sincerarsi della situazione e fornire la propria vicinanza con la preghiera. Sulla vicenda si è espresso il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, che ha parlato di raid “inaccettabili” tenendo conto che colpiscono la popolazione civile e che Israele sta portando avanti ormai “da mesi”.

ISRAELE vs SIRIA E LIBANO/ "Netanyahu e Al Sharaa sono d'accordo, c'è un piano per cambiare il Medio oriente”

GAZA, COLPITA CHIESA SACRA FAMIGLIA, MELONI: “ATTEGGIAMENTO INGIUSTIFICABILE”

La premier ha poi specificato che “Nessuna azione militare può giustificare tale atteggiamento”. Soltanto pochi giorni fa padre Romanelli aveva descritto una situazione invivibile in quel di Gaza, una popolazione, compresa la comunità cristiana, che era stremata dalla guerra e soprattutto dalle sue conseguenze, come la mancanza di cibo.

Romanelli disse di aver percepito stanchezza e preoccupazione fra la popolazione locale in quanto “abbiamo capito di essere rimasti soli”. Come riferito dalla premier è inaccettabile che una bomba colpisca una Chiesa, un luogo ovviamente di pace, ed “errori” di questo tipo non possono passare in cavalleria: speriamo non accadano più in futuro, ma fino a che i bombardamenti proseguiranno nulla sarà da escludere. Più sotto il comunicato del Patriarcato latino di Gerusalemme dopo il raid.

GAZA SENZA TREGUA/ "Hamas si prepara alla guerriglia e svela i problemi del governo Netanyahu"