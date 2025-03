La Chiesa sembra essere sempre di più al centro di una vera e propria crisi di fedeli, con il numero di persone che regolarmente frequentano la messa che si è ridotto notevolmente in quasi ogni parte del mondo: ad ulteriore riprova di quello che sembra essere – purtroppo – un fatto assodato sono arrivati recentemente anche i dati della Conferenza episcopale della Germania che sembrano confermare quella tendenza (ci torneremo dopo) che si era già notata in Italia nel 2023 e che lasciava presagire un periodo nero per la Chiesa cattolica parzialmente – forse semplicisticamente – collegato alla pandemia da Covid che aveva impedito la celebrazione delle funzioni.

Restando sul caso della Germania, secondo i dati ufficiali della Conferenza episcopale l’intera Chiesa cattolica dovrebbe incanalare circa il 23,7% della popolazione (ovvero poco più di 19,7 milioni di persone) con un aumento di circa 1.839 unità che si uniscono alle circa 4.743 riammissione, mentre sono circa 321mila gli ex fedeli che si sono allontani dall’istituzione ecclesiastica: di questi 19,7 milioni – però – solamente il 6,6% ha dichiarato di frequentare regolarmente la messa domenicale; senza dimenticare che si sono registrati al contempo appena 116mila battesimi (nel 2023 erano 131mila), 22mila 500 matrimoni (27.500 l’anno precedente) e sole 29 ordinazioni sacerdotali.

Oltre alla Germania, i dati italiani sulla Chiesa: solamente il 19% dei fedeli partecipata settimanalmente alla messa

Un vero e proprio problema – insomma – perché se in Germania sono più di 19 milioni le persone che si professano cattolici, al contempo è certo che solamente 1 milione frequenti assiduamente la Chiesa, con un futuro del tutto incerto per l’istituzione che viene ulteriormente aggravato se aggiungiamo al computo anche il caso italiano: per noi gli ultimi dati utili sono quelli relativi al 2022, raccolti dall’Istat ed elaborati dal quotidiano SettimanaNews sul finire del 2023.

In Italia – ci dicono chiaramente i dati – la Chiesa raccoglie più dell’80% della popolazione con un totale di oltre 58,8 milioni di individui che si professano cattolici: numeri importanti, ma che diventano preoccupanti se rapporti al fatto che solamente il 19% dichiarava di frequentare la messa ogni settimana, rapportato ad un 31% di frequentatori in occasione dei soli eventi simbolici (vedesi voci: matrimoni, funerali…) e ad un cospicuo 50% che non frequenta praticamente mai le messe.