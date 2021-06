“Chiesa in Germania: nessuno scisma”/ Mons. Bätzing dal Papa: “no a strade speciali”

Papa Francesco e monsignor Georg Bätzing, vescovo di Limburg e presidente della Conferenza episcopale tedesca, hanno dialogato nella mattinata di oggi, giovedì 24 giugno 2021, presso il Palazzo Apostolico in Vaticano e, inevitabilmente, la loro attenzione si è concentrata attorno al SynodalerWeg, cammino sinodale avviato dalla Chiesa tedesca nel 2019 in termini di morale e di dottrina. A tal proposito, come riferiscono i colleghi di “Vatican News”, monsignor Bätzing ha sottolineato che non esiste alcuna volontà di percorrere strade speciali sui temi centrali, quali gli abusi del clero, la mancanza di vocazioni, il celibato sacerdotale, la dottrina sessuale cattolica e il ruolo delle donne.

Nessun rischio di uno scisma incontrollato, dunque, nonostante le recenti dimissioni, respinte dal Pontefice, del cardinale Reinhard Marx a causa della crisi degli abusi e della sua gestione. In un comunicato stampa ufficiale, Bätzing dice che “Papa Francesco conosce bene la situazione della Chiesa in Germania e spera che le tensioni possano essere superate. Sono rimasto impressionato dalla conoscenza equilibrata con cui il Papa percepisce la situazione della Chiesa in Germania e traduce i problemi in parole”.

“LA CHIESA TEDESCA SARÀ ACCOMPAGNATA FUORI DALLA CRISI DAL PAPA”

Nel prosieguo della nota, Bätzing sottolinea che Papa Francesco “accompagnerà la Chiesa nel nostro Paese sulla via d’uscita dalla crisi. Lui ci ha incoraggiato a continuare il cammino sinodale, a discutere le questioni sul tavolo in modo aperto e onesto e a giungere a raccomandazioni per un cambiamento nelle azioni della Chiesa, invitando la Chiesa tedesca ad aiutare a plasmare il cammino di sinodalità indetto per il Sinodo dei Vescovi del 2023”.

In conclusione, il vescovo di Limburg ha manifestato a parole la propria gratitudine nei confronti del Santo Padre, al quale ha parlato anche del terzo Congresso Ecumenico delle Chiese (Ökumenische Kirchentag), “del quale ho spiegato l’impatto”. Ricordiamo che si è tenuto il 13 maggio scorso, coinvolgendo le Chiese protestante e cattolica della Germania in dibattiti teologici e colloqui aperti tra i loro rappresentanti, trasmessi via streaming. Un’occasione di confronto che, a tutti i livelli, non guasta davvero mai.

