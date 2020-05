Chiesa lascia la Fiorentina?/ Miele:”Juve e Inter in pole, ma la Viola..” (esclusiva)

Pubblicità

Nome bollente in vista della prossima finestra di calciomercato è senza dubbio quello del giocatore della Fiorentina Federico Chiesa, finito nel mirino di parecchie big della Serie A. L’esterno offensivo infatti fino a pochi mesi fa pareva incedibile per la dirigenza dei gigliati, ma pure nelle ultime settimane è stato lo stesso patron Rocco Commisso ad aprire alla cessione. Sia pure dietro un lauto compenso per la dirigenza toscana e su esplicita richiesta dello stesso giocatore, che pure rimane un punto di riferimento per il tecnico Iachini per la prossima stagione della Serie A. Juventus, Inter e Napoli dunque sognano l’avvento di Chiesa e i tifosi temono che possa separarsi presto dai colori della Fiorentina. Per parlare dunque di questo possibile caso del calciomercato estivo abbiamo sentito il procuratore sportivo Mario Miele: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net

Federico Chiesa sarà uomo mercato di quest’anno? In effetti dovrebbe essere lui l’uomo mercato di quest’estate, in cui non si prevedono grandi trattative tra i vari club.

Potrebbe rimanere alla Fiorentina? Difficile che questa cosa possa accadere. L’unica eventualità è il fatto che la Fiorentina potrebbe chiedere tanto per il suo cartellino. In questo momento anche per i bilanci delle società di calcio non è una cosa opinabile. Sarebbe più semplice un’operazione di mercato con diritto di riscatto e alcuni prestiti di giocatori.

Inter probabile destinazione? All’Inter avrebbe più spazio ma non so se andrà a giocare nella formazione nerazzurra.

La Juventus potrebbe quindi spuntarla alla fine? E’ la soluzione più probabile considerando che la Juventus sfoltirà di tanto la sua rosa, ha anche bisogno di esterni. Potrebbe mettere nella trattativa per avere Chiesa Douglas Costa in questo senso!

Per il Napoli nessuna speranza… Direi di no sinceramente. Non vedo Chiesa al Napoli.

E se finisse all’estero in qualche top club europeo… Questa soluzione non mi sembra facile da realizzare. Chiesa se se andasse in qualche club come Barcellona, Real Madrid, Manchester United o altre squadre del genere farebbe la fine di Bernardeschi alla Juventus. Due anni magari senza esplodere, giocare poco.

Come giudica tecnicamente Chiesa è veramente un campione…No, non lo è ancora, è giovane e deve crescere, anche per questo dovrà fare esperienza prima di giocare in club come Barcellona o Real Madrid…

(Franco Vittadini)



