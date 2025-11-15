Nuovo step nella vicenda riguardante la Chiesa Riuniti di Bergamo, con la corte d'Appello di Brescia che ha dato ragione ai musulmani

Nuovo step per quanto riguarda la battaglia legale fra la Regione Lombardia e l’associazione musulmani di Bergamo, in merito all’ex chiesa Riuniti. Come riferisce il Corriere di Bergamo, la Corte d’Appello di Brescia ha dato ragione all’associazione, ma la vicenda non è ancora chiusa visto che la Regione avrebbe deciso di fare ricorso in Cassazione. Ma cosa è successo? Nel 2018 quell’ex luogo di culto era stato di fatto assegnato all’associazione dei musulmani dopo un regolare bando, ma Regione Lombardia fece valere la prelazione sullo stesso, impedendo quindi la cessione.

Sette anni fa la chiesa venne messa in vendita e un po’ a sorpresa furono i musulmani ad aggiudicarsela, pronti a trasformarla in un luogo dove ritrovarsi e pregare. Una “vittoria” che creò non poche polemiche, a cominciare dalle parole del governatore lombardo Attilio Fontana, secondo cui la chiesa dei Riuniti rappresentava un simbolo della cristianità, di conseguenza bisognava salvaguardarlo per fare in modo che non si trasformasse in un luogo dell’Islam.

CHIESA RIUNITI DI BERGAMO, IL LUNGO ITER GIURIDICO

La Regione intervenne frapponendosi fra venditore e acquirente, acquistando lei stessa la chiesa facendo valere il proprio diritto di prelazione. A sua volta l’associazione musulmana fece ricorso, e si è arrivati quindi alla recente sentenza d’Appello che però non sembra ancora il capitolo finale di questa battaglia giuridico-religiosa. Il ricorso venne presentato nel 2019 accusando la Regione Lombardia di discriminazione, ma il tribunale non diede ragione ai musulmani: tutto finito?

Nient’affatto, visto che dopo una sconfitta in Appello i musulmani ricorsero in Cassazione, che annullò la sentenza con rinvio in Appello che in questo caso diede appunto ragione all’associazione. La Corte ha quindi confermato la discriminazione verso l’associazione di musulmani, ordinando di cessare questa condotta e soprattutto “bloccando” la prelazione e “restituendo” nelle mani dei musulmani la vecchia chiesetta.

CHIESA RIUNITI DI BERGAMO, COSA SUCCEDE ORA

La Regione è stata infine condannata a pagare tutte le spese legali dei vari gradi di giudizio che si sono sin qui susseguiti, per un totale di circa 32 mila euro. Come detto sopra, però, non siamo ancora arrivati al capitolo finale visto che Lombardia starebbe pensando di ricorrere in Cassazione – il Corriere parla di indiscrezioni che filtrano – di modo che si possa fare chiarezza una volta per tutte, ma soprattutto per provare a fare in modo che la vecchia chiesa della provincia di Bergamo non finisca nelle mani dei musulmani, temendo la nascita di una moschea.

Ricordiamo che al momento i fedeli musulmani pregano nell’ex falegnameria vicino al viadotto di Boccalone, ma da anni sono alla ricerca di un luogo che gli dia più “dignità, autonomia e stabilità”, come aveva raccontato un portavoce dell’associazione in una intervista. Vedremo come si concluderà questa vicenda, che a questo punto è diventata anche una battaglia politica: attesi aggiornamenti nelle prossime settimane.