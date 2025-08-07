Caos in Spagna dopo l'emendamento di Jumilla contro le feste islamiche negli impianti sportivi: la Chiesa difende l'Islam, “attacco a libertà religiosa”

I VESCOVI SPAGNOLI CONDANNANO IL DIVIETO DELLA CITTÀ DI JUMILLA ALLE FESTE RELIGIOSE MUSULMANE

I vescovi della Conferenza Episcopale di Spagna non solo non apprezzano ma si espongono direttamente contro la mozione passata nella città di Jumilla in Murcia che tende a vietare le celebrazioni islamiche all’interno degli impianti sportivi: con una nota affidata al quotidiano “El Pais”, la Chiesa spagnola spiega come l’emendamento approvato su proposta di Vox e appoggio del Partito Popolare produca una sorta di discriminazione religiosa e attacco alle libertà costituzionali dei cittadini spagnoli.

Cancro: scoperti dei "geni de novo" che li alimentano/ Lo studio: "Una possibile arma per i futuri vaccini"

Se le due componenti del Centrodestra nella regione di Murcia si dicono concordi con la decisione del comune di Jumilla – in quanto «difende i costumi del popolo spagnolo contro le pratiche culturali straniere» – dai vescovi cattolici arriva la profonda frenata sull’intera vicenda: le restrizioni al culto, qualsiasi esso sia, «viola i diritti fondamentali di ogni persona umana», non colpendo dunque solo l’Islam ma l’intera complessità delle fedi religiose spagnole.

"Ricompense per chi picchia o uccide i cristiani"/ India: indagato un politico vicino a Modi

POPOLARI VOTANO CON VOX MA CONTESTANO LA POLARIZZAZIONE DI ABASCAL E DEL GOVERNO SANCHEZ

Secondo la Conferenza Episcopale Spagnola, l’emendamento di Jumilla è una discriminazione che non esiste possa verificarsi in Paesi democratici e liberali: sebbene la mozione approvata dal Consiglio Comunale non vieti lo svolgimento di funzioni religiose islamiche, ma punta al non utilizzo degli impianti sportivi per attività «politiche, sociali o culturali» che non siano sport, la spinta di Vox con il PP cittadino mira ad difendere le tradizioni e le confessioni religiose autoctone.

Netanyahu: “Israele non annetterà Gaza”/ Oggi ok a piano occupazione: “cuscinetto con governo transitorio”

Di questo la Chiesa spagnola non sembra gradire affatto, e aggiunge nella nota come «l’unico intervento possibile delle autorità pubbliche è il disturbo dell’ordine pubblico che questi individui possono causare», ma allora tale evidenza deve essere valutata con dovizia di arbitrarietà non ideologica «dalle autorità locali e da specialisti». I vescovi spagnoli ritengono dunque la decisione della destra a Jumilla non positiva nel proteggere il bene comune, ma anzi tenterebbe di «ostacolare la libertà religiosa».

Il caso di Jumilla è ovviamente giunto fino alle cronache nazionali a Madrid, con il Governo Sanchez che attacca duramente i due partiti d’opposizione del Centrodestra, bollandoli come una «deriva estremista escludente della destra». Nel pomeriggio di oggi la direzione Nazionale del Partito Popolare ha ribadito il sostegno alla mozione passata a Jumilla, ma si è riservata una critica diretta tanto a Vox di Santiago Abascal quanto ai socialisti di Pedro Sanchez per star tentando di «polarizzare la polemica a livello nazionale».

Così il vicesegretario del PP Jaime de los Santos, responsabile anche del dipartimento istruzione e Uguaglianza: «Non prenderemo mai in considerazione nessuno per ciò in cui crede o per ciò in cui prega, e così come io, come cattolico, chiedo rispetto per la mia fede, come potrei non rispettare qualsiasi altra fede?».