Chieti, due disabili aggrediti per futili motivi/ “Pugni in faccia e calci”

Paura a San Vito Chietino, provincia di Chieti: un giovane ha aggredito violentemente due disabili, uno è in lotta tra la vita e la morte. Come ricostruito da Storie Italiane, l’aggressione è avvenuta per motivi futili: il 74enne Italo ha chiesto a un giovane di guidare piano in una stradina trafficata, dove passano tanti bambini, ma l’uomo al volante non l’ha presa bene. Come spiegato da diversi testimoni, Italo è stato colpito con pugni in testa e sul volto. Ma non solo: il ragazzo si è poi scagliato contro Giuseppe, 54enne invalido. Attualmente, come riporta Storie italiane, Italo si trova ricoverato in gravissime condizioni in ospedale, mentre Giuseppe – intervenuto in diretta – se l’è cavata con qualche lesione.

SAN VITO CHIETINO, DISABILI AGGREDITI PER FUTILI MOTIVI

Come ricostruito da Giuseppe, l’aggressore «gli è andato vicino per dirgli di andare più piano per i bambini, a un certo punto il ragazzo scende dalla macchina, ha iniziato ad insultarlo e lo ha spinto con il petto, arrivando a picchiarlo violentemente». Italo si è rialzato ma poi è caduto di nuovo, ha aggiunto l’inviata a Chieti, che ha poi chiesto conferme alla testimone Margherita: «Il signor Italo è caduto a terra, ha cercato di chiamare aiuto con il telefono ma non ci è riuscito perché ha perso i sensi. Noi abbiamo chiamato le forze dell’ordine e abbiamo fermato l’aggressore». E, come già evidenziato, anche Giuseppe è stato vittima di un’aggressione: «Gli ho intimato di finirla, poi è venuto violentemente contro di me, mi ha tirato qualche cazzotto e mi ha fatto cadere a terra». Ivo, genero di Italo, ha spiegato: «La sera stessa faceva fatica ad alzare il braccio sinistro, farfugliava nel parlare e si sono accorti che la cosa era grave. Si è scoperto che ha preso un ictus, che ha semi-paralizzato il lato sinistro del corpo». L’aggressore non è stato fermato, è stato denunciato a piede libero: le accuse sono di maltrattamenti contro la persona aggravato dai futili motivi, la magistratura sta vagliando la sua posizione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA