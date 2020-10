Chieti, eletti Consiglio Comunale/ Sindaco Diego Ferrara: nomi consiglieri e seggi

Terminato lo scrutinio a Chieti, è tempo di andare a conoscere gli eletti in Consiglio Comunale. Come vi abbiamo raccontato, il nuovo sindaco della città abruzzese è Pietro Diego Ferrara (Partito Democratico, Chi ama Chieti, Chieti per Chieti, La Sinistra con Diego, Lista Ferrara Sindaco, Chieti c’è, Azione politica e La Teatinità): l’esponente dem ha ottenuto il 55,8% dei consensi, 12.403 voti in totale. Nonostante partisse con i favori del pronostico dopo il primo turno, è uscito sconfitto dal ballottaggio il candidato del Centrodestra, Fabrizio Di Stefano (Lega, Fratelli d’Italia, Unione di centro, Ideabruzzo, Giustizia sociale, Il popolo della Famiglia-Cambiamo! Chieti): il neo consigliere regionale si è fermato al 44,15%, 9.806 voti in tutto. Il nuovo sindaco di Chieti può contare su 19 seggi, mentre il Centrodestra ha eletto 7 consiglieri. Infine, 2 consiglieri spettano al civico Bruno Di Iorio.

CHIETI, ELETTI CONSIGLIO COMUNALE: NOMI CONSIGLIERI

Non conosciamo ancora i voti ottenuti dalle varie liste a queste Elezioni Comunali a Chieti, ma possiamo già annunciare gli eletti nel Consiglio Comunale grazie a Rete 8. Partiamo dalla maggioranza e dal partito che vanta più consiglieri, ovvero il Partito Democratico (5): Stefano Rispoli, Chiara Zappalorto, Paride Paci, Barbara Di Roberto e Valentina Di Luca. 2 seggi per Lista Ferrara sindaco: Alberto Chiavaroli e Enrico Lezzi. 3 per Sinistra con Diego: Edoardo Raimondi, Alberta Giannini e Silvio Di Primio. 3 anche per Chieti per Chieti: Luigi Febo, Teresa Giammarino e Andrea Rondinini. 4 consiglieri per Chi ama Chieti: De Cesare, Manuel Pantalone, Gabriella Ianiro, Silvia Di Pasquale. 2 seggi a Chieti c’è: Vincenzo Ginefra e Damiano Zappone. Infine, 1 seggio per Azione politica: Serena Pompilio. Passiamo adesso ai consiglieri comunali dell’opposizione, con il già citato Fabrizio Di Stefano: 3 seggi alla Lega (Mario Colantonio, Liberato Aceto, Emma Letta), 3 a Fratelli d’Italia (Giuseppe Giampietro, Carla Di Biase, Roberto Miscia), 2 a Unione di centro (Mario De Lio, Bruno Di Iorio), 1 a Forza Chieti (Maurizio Costa), 1 a Chieti Viva (Giampiero Riccardo), 1 al Movimento 5 Stelle (Luca Amicone).



