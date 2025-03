Anche per il 2025 si è rinnovato l’appuntamento – avviato lo scorso anno con le prime 10 borse di studio – con la Chigiana Summer Academy nata per volere dell’Accademia Musicale Chigiana e che vanta il supporto economico di Mediocredito Centrale e BdM Banca che quest’anno hanno deciso di puntare i riflettori sui giovani talenti del Mezzogiorno offrendo loro 20 borse di studio da 1.500 euro l’una per prendere parte all’accademia estiva di alta formazione musicale: le borse per la Chigiana Summer Academy saranno riservate ai giovani provenienti da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna che prenderanno parte ai 33 corsi estivi di perfezionamento organizzati – naturalmente – dall’Accademia Musicale Chigiana.

L’assegnazione delle borse di studio verrà fatta dopo la conclusione della Chigiana Summer Academy su indicazione dei docenti ai 20 studenti più meritevoli che potranno così godere di un importante contributo economico per sostenere i loro futuri studi; mentre tra l’ampio pool di docenti è interessante notare che ci saranno nomi del calibro dei violini Salvatore Accardo e Ilya Gringolts, del direttore Michel Tabachnik, del pianoforte Lilya Zilberstein, della viola Tabea Zimmerman, del compositore Salvatore Sciarrino, dei cantanti Sara Mingardo e William Matteuzzi e del percussionista Antonio Caggiano; ma anche del clarinetto Alessandro Carbonare, dei chitarristi Eliot Fisk e Giovanni Puddu, del flauto Patrick Gallois, del violoncello David Geringas, delle viole Vittorio Ghielmi e Bruno Giuranna, dell’arco Clive Greensmith, del contrabbasso Giuseppe Ettorre e dell’oboe Christian Schmitt.

Chigiana Summer Academy: raddoppia l’impegno per i talenti del Mezzogiorno da parte di Mediocredito Centrale e BdM Banca

“Con grande orgoglio – ha spiegato l’AD di BdM Banca Cristiano Carrus parlando del rinnovo della Chigiana Summer Academy – annunciamo il rinnovo di questa collaborazione” in un 2025 nel quale siamo arrivati all’importante numero di 20 borse di studio per i giovani perché ogni investimento culturale è anche un investimento che si fa “nel futuro per il progresso economico e sociale“.

Dal conto suo, il presidente della Fondazione Accademia Chigiana Carlo Rossi si è detto “grato a Mediocredito Centrale e BdM Banca” per il rinnovato impegno per la Chigiana Summer Academy che mira a garantire ai “giovani talenti del Mezzogiorno” l’opportunità di sviluppare “le proprie attitudini e capacità” facendoli confrontare direttamente con “le più importanti personalità del panorama musicale internazionale“.

