“Chimica” di Ditonellapiaga e Donatella Rettore per la coppia Alex Belli-Soleil/ “Una canzone irriverente”

Uno dei tormentoni dell’ultimo Festival di Sanremo 2022 è la canzone di Donatella Rettore e Ditonellapiaga intitolata “Chimica”. La canzone parla della chimica che si instaura tra due persone quando tra di loro scocca la scintilla travolgente e passionale. La giovanissima cantante ha spiegato che per la scrittura di questo brano si è ispirata alla personalità della Rettore: “E’ una canzone che ho buttato giù io, proprio pensando a Donatella. Quando i miei produttori e l’etichetta l’hanno sentita hanno colto subito il riferimento e si è deciso di provare a contattarla e tutto il resto”.

Una delle caratteristiche che sicuramente ha contribuito a conquistare il favore del pubblico è il messaggio divertente che Chimica cerca di veicolare: il rapporto fisico e mentale che si instaura tra due persone che si sentono attratte l’una dall’altra tra cui si instaura, appunto, la chimica che viene descritta all’interno della canzone.

Chimica, la canzone di Donatella Rettore e Ditonellapiaga volata in testa alle classifiche

La canzone Chimica di Donatella Rettore e Ditonellapiaga nonostante si sia classificata sedicesima ha subito scalato le vette della classifiche conquistando il Disco d’oro con più di 50 000 vendite e l’approvazione da parte di tutta la critica che ha approvato l’unione tra le due cantanti presentata al 72esimo festival di Sanremo.

Donatella Rettore durante la sua permanenza al Festival di Sanremo ha anche suscitato alcune proteste, soprattutto a seguito della serata dedicata alle Cover in cui Gianni Morandi si è esibito assieme a Jovanotti che nel corso della serata è ritornato sul palco come super ospite. La Rettore ha mostrato come le sia stato rifiutato di portare alcune delle sue hit come Kamikaze Rock’n’Roll Suicide perché: “La canzone non faceva parte della storia del Festival. Ma se è per questo non ne facevano parte neppure Penso Positivo, Ragazzo fortunato di Jovanotti e What A Feelin’ di Irene Cara”.

