Chinese Zodiac, Italia 1/ Il mito Jackie Chan in un avvincente action comedy, oggi, domenica 25 febbraio 2024

Chinese Zodiac, diretto e interpretato da Jackie Chan

Domenica 25 marzo, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14,30, l’action comedy del 2012 dal titolo Chinese zodiac.

La pellicola del film Chinese zodiac è diretta, scritta e interpretata dal celebre attore e artista marziale Jackie Chan, uno tra gli interpreti più conosciuti in tutto il mondo degli action movie orientali, con più di 200 lungometraggi, e noto per il suo stile di combattimento unico, che fonde le arti marziali orientali alla mimica tipica del cinema muto.

Chinese Zodiac è il sequel del film del 1991 dal titolo Armour of God II – Operation Condor, che vedeva sempre come regista e protagonista Jackie Chan. Al suo fianco l’attore e comico canadese Oliver Platt, conosciuto dal pubblico per il personaggio di Mark Weller ne Il dottor Dolittle e di Harvey in Beethoven.

Nel cast del film Chinese zodiac anche Liao Fan, primo attore cinese a vincere l’Orso d’argento per il miglior attore al Festival di Berlino, per la sua interpretazione nel film Fuochi d’artificio in pieno giorno.

La trama del film Chinese Zodiac: alla ricerca di un tesoro inestimabile

Chinese Zodiac racconta la storia del mercenario di origini cinesi Asian Hawk (Jackie Chan).

La vicenda è ambientanta nella metà del XIX secolo, durante la Seconda guerra dell’Oppio, nella quale le forze inglesi e francesi demolirono e saccheggiarono l’Antico Palazzo d’Estate di Pechino.

Tra i tesori trafugati, dodici teste di bronzo, ognuna delle quali rappresenta un animale del tradizionale zodiaco cinese.

La storia si sposta ai giorni nostri, i manufatti sono ormai sparsi in vari angoli del pianeta e hanno raggiunto un valore molto elevato, tanto che quando ne compare uno sul mercato viene venduto all’asta a cifre astronomiche.

Una delle aziende interessate ad entrare in possesso delle famose teste, la MP Corporation, assolda il coraggioso e abile Asian Hawk per recuperare questo tesoro.

La missione sarà tutt’altro che facile e porterà il protagonista a viaggiare tra i vari Paesi europei in compagnia della sua squadra, nel tentativo di recuperare le teste mancanti, ma le cose non andranno come previsto…

