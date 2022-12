Chinese Zodiac/ Su Italia 1 il film con Jackie Chan e Oliver Platt

Chinese Zodiac, film di Rete 4 girato anche a Parigi e Taiwan

Chinese Zodiac va in onda oggi, domenica 11 dicembre, a partire dalle ore 14:15, su Italia 1. Si tratta di un film d’avventura, girato tra Hong Kong e la Cina nel 2012. Jackie Chan, stuntman e attore, ha prodotto, diretto e distribuito il film, girato anche in altre parti del mondo tra cui Parigi e Taiwan. Nel cast, oltre a Jackie Chan, recitano l’attore comico canadese Oliver Platt e Cary Woodworth, attore e cantautore americano.

Il film Chinese Zodiac, del 2012, chiude la trilogia con Chan iniziata nel 1986 con Armour of God e proseguita nel 1991 con il sequel dal titolo Armour of God II: Operation Condor, entrambi film inediti in Italia. Lo spettacolo è soprattutto quello delle arti marziali, infatti con questa trilogia Jackie Chan batte il record di acrobazie mai compiute nel mondo del cinema da un singolo attore. Jackie Chan svolge in questa pellicola anche un’incredibile quantità di ruoli, infatti a quelli di regista, produttore e sceneggiatore si sommano quelli di attore, compositore, scenografo.

Chinese Zodiac, la trama del film

La trama di Chinese Zodiac ci porta a parlare di un film d’azione che potrebbe piacere molto a quelli che amano questo tipo di pellicole. Andiamo ad analizzarla da vicino. Nel 1860, durante la Guerra dell’Oppio, dal Palazzo d’Estate di Pechino in Cina vengono sottratte dagli eserciti di Francia e Gran Bretagna 12 statue in bronzo, che rappresentano i 12 animali dello zodiaco cinese. Oltre 100 anni dopo, il mercenario Asian Hawk (Jackie Chan) viene ingaggiato dalla MP Corporation e si mette sulle tracce delle preziose sculture, per riportarle a casa. Senza sapere in che genere di avventura si sta cacciando, Asian Hawk parte per un grande viaggio che gli farà girare il mondo, alla ricerca di ogni singola statua.

Il cast del film Chinese Zodiac

Andiamo ad approfondire il cast di Chinese Zodiac. Jackie Chan nasce a Hong Kong nel 1954 e diviene uno dei più grandi attori di action movie dall’ambientazione orientale. Le pellicole in cui figura sono oltre 200 e una caratteristica che le accumuna quasi tutte è la presenza delle clip finali, in cui l’attore e regista dimostra di essere proprio lui lo stuntman a girare le scene più movimentate e pericolose del film. Nel film troviamo anche Oliver Platt, attore canadese di origini pakistane e cugino alla lontana, da parte della madre, della principessa Diana del Galles. L’attore debutta negli anni Ottanta e lo ritroviamo sul set del Dottor Dolittle nel 1998, mentre negli ultimi anni è il saggio Dottor Charles della serie Chicago Med ed è apparso anche in tantissime pellicole sia al cinema, sia in Tv. Cary Woodworth è americano, ma ha origini tedesche. L’attore inizia la sua carriera nel cinema indipendente e una volta appreso il cinese mandarino sul set del film Life Translated, nel 2004, inizia una fruttuosa collaborazione con il cinema orientale, che lo porterà a conquistarsi un ruolo importante in Cina, recitando in China1949 e in altri progetti indipendenti. Il suo nome cinese significa drago tra le nuvole.











