Chinese Zodiac/ Su Italia 1 il film di e con Jackie Chan

Chinese Zodiac, film di Italia 1 diretto da Jackie Chan

Chinese Zodiac va in onda oggi, sabato 7 maggio, su Italia 1 a partire dalle ore 14.20. Il film è stato girato nel 2012 da Jackie Chan, che ne cura anche il soggetto, la sceneggiatura, la scenografia, la produzione e la fotografia. Si tratta del sequel di Armour of God II – Operation Condor (1991), diretto da Jackie Chan. Chan è un attore, artista marziale, regista, sceneggiatore e doppiatore hongkonghese.

Viene considerato come uno dei più noti attori mondiali di action movie orientali e ha interpretato più di 200 pellicole. Nel 2017 ha ricevuto il premio Oscar alla carriera. Chinese Zodiac è stato girato tra Pechino, Parigi, Taiwan e Vanuatu e Jackie Chan è stato ospite alla 65^ edizione del Festival di Cannes nel 2012 per lanciare il nuovo film.

Chinese Zodiac, la trama del film: storie di mercenari

Il film Chinese Zodiac racconta le avventure di Asian Hwak, un mercenario cinese, a cui viene affidato il compito di recuperare delle preziose reliquie, rubate al popolo cinese due secoli fa. Infatti, a metà Ottocento, nel corso della Seconda guerra dell’Oppio, gli eserciti europei rasero al suolo e depredarono l’Antico Palazzo d’Estate di Pechino, portando via tesori preziosi, come le dodici teste di bronzo, che simboleggiano gli animali dello zodiaco cinese.

I manufatti si sono dispersi per il mondo e hanno un valore inestimabile e vengono spesso messi all’asta. La ditta MP Corporation, specializzata nella compravendita dei tesori in questione, affida a Hawk il compito di recuperare tutte e dodici le teste. Il mercenario intraprende un viaggio in Europa insieme al suo staff. Riusciranno nell’impresa?

