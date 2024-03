Chiodo nelle patate alla mensa scolastica/ Comune di Milano: “Scherzo fra bimbi”. Aperta indagine

Un chiodo nell’insalata di patate nel piatto di un bimbo, questa la terribile scoperta effettuata in una scuola di Milano. Si tratta dell’ennesimo ritrovamento di un corpo estraneo nelle ultime settimane, e l’ultimo, come precisa TgCom24 attraverso il proprio sito web, si è verificato presso la scuola elementare di via Ariberto, nella mensa gestita da Milano Ristorazione, la società del Comune. Immediato l’avvio di una verifica da parte dell’amministrazione meneghina che ha poi inviato una lettera ai genitori spiegando che si sarebbe trattato di uno scherzo degli alunni e che non sarebbe stato il primo caso.

Nelle pietanze, infatti, pare siano stati trovati pezzi di vetro ma anche un bullone e un coleottero. Milano Ristorazione, società del Comune che gestisce le mense scolastiche, non ha quindi niente a che fare con l’ultimo rinvenimento e molto probabilmente neanche con quelli segnalati in precedenza. Il chiodo “simile a molti altri presenti nella scuola, è stato inserito nei pezzetti di patata successivamente alla fase di somministrazione”, le parole del vicesindaco Anna Scavuzzo.

CHIODO NELLE PATATE ALLA MENSA SCOLASTICA: DIVERSI EPISODI

Si tratta, come detto sopra, di un episodio non isolato visto che già negli scorsi giorni “si sono verificati diversi casi di ritrovamenti di corpi estranei nel cibo, che abbiamo appurato essere stati inseriti successivamente alla fase di somministrazione”, tutti episodi “che abbiamo appurato essere stati frutto di scherzi fatti da alunni, conclude il Comune. Sulla vicenda è stata comunque aperta una indagine da parte della procura di Milano, a seguito dei pezzi di vetro e di un coleottero ritrovati nel cibo delle mense scolastiche.

Al momento l’ipotesi di reato contro ignoti è di “commercio di sostanze alimentari nocive” inerenti tre episodi avvenuti fra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Il caso più eclatante, come ricorda TgCom24.it, riguarda il bullone che venne trovato nel panino del pranzo al sacco di un bimbo e che aveva anche portato alle dimissioni del presidente di Milano Ristorazione Bernardo Notarangelo.

CHIODO NELLE PATATE ALLA MENSA SCOLASTICA: GENITORI PREOCCUPATI

I genitori nelle scorse settimane hanno lanciato una petizione in quanto “preoccupati per la salute dei loro figli”, sottolineando i vari casi. Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune, aggiunge: “La situazione nelle mense scolastiche del Comune di Milano” è estremamente allarmante e le famiglie milanesi devono essere rese edotte dello stato d’emergenza attualmente in corso. Vanno attivate subito delle procedure d’emergenza che portino anche alla sospensione del servizio”.

Infine la posizione della Lega, con il capogruppo al Comune Alessandro Verri secondo cui “la vicesindaca e i vertici di Milano Ristorazione dovrebbero fare un passo indietro”. Una situazione quindi spiacevole che speriamo possa terminare una volta per tutte magari con un’accurata indagine da parte delle autorità: se si trattasse di scherzi sarebbe comunque un fatto estremamente grave.











