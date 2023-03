Chiofalo attacca l’ex Antonella Fiordelisi: “Mesi di GF Vip e neppure un follower preso”/ “Li ha comprati…”

Francesco Chiofalo lancia un nuovo attacco all’ex Antonella Fiordelisi: ‘colpa’ dei follower

Sono trascorsi alcuni giorni dall’eliminazione di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip, eppure l’attenzione sulla gieffina è ancora molto alta. Antonella ha subito ripreso possesso dei suoi social e qui ha iniziato a postare appena uscita momenti con Edoardo Donnamaria, che hanno fatto felicissimi i Donnalisi, fan della coppia. E da allora Antonella continua a postare scatti o video insieme, contenta di essere in contatto con i suoi follower.

Venezia, si tuffa nel canale dal tetto di un palazzo/ Video: ira del sindaco Brugnaro

La gioia per la partecipazione dei suoi follower è tanta che già più di una volta Antonella ha postato la crescita delle interazioni del suo profilo Instagram, ringraziando chi la segue. C’è però chi ha notato un dettaglio sospetto e ha deciso di farlo notare a tutti. Chi? Il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo.

Calciatore accusato di violenza sessuale/ "Perché gioca ancora in Premier League?"

Chiofalo punge Antonella: “100k follower comprati in un giorno, figuracce!”

Su Instagram, Francesco Chiofalo ha fatto notare che la sua ex, che all’uscita dal GF Vip aveva 1.3 milioni di follower, ne ha oggi 100k in più. Analizzandoli, secondo l’ex pupo, si tratterebbe di follower acquistati e, dunque, fake. Da qui la pesante stoccata lanciata all’ex: “Quando partecipi per 5 mesi al GFVIP e non prendi neanche un follower perché la gente ti odia. Allora tu ti compri 100k follower in un giorno per non far figuracce… peccato che gli analaizer ti beccano subito.” Chiofalo dunque lancia l’ennesima stoccata alla sua ex in un periodo per lui difficile. Ricordiamo infatti che Francesco ha rivelato di essere in crisi nera con Drusilla Gucci.

Gran Bretagna vende centro produzione vaccini/ Esperti "non abbiamo imparato lezione"













© RIPRODUZIONE RISERVATA