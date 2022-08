Chiofalo contro Beatrice Valli: “Reddito di cittadinanza? Non sa di cosa caz*o sta parlando”/ “Meglio tacere”

Francesco Chiofalo accusa Beatrice Valli dopo le dichiarazioni sul reddito di cittadinanza

Beatrice Valli è finita nel mirino delle polemiche dopo le dichiarazioni fatte qualche giorno fa sul reddito di cittadinanza. “La gente non ha tantissima voglia di lavorare!” è stata la frase, data in risposta alla domanda di un utente su Instagram, che ha fatto infuriare i follower della Valli, scatenando una serie di critiche nei suoi confronti. Tra chi non ha apprezzato l’uscita della Valli c’è anche Francesco Chiofalo, che ha affrontato l’argomento in una serie di stories su Instagram.

Drusilla Gucci ultimatum a Francesco Chiofalo "Non farò più l'amore con te"/ Cos'è successo?

L’ex Pupo ha accusato Beatrice Valli di aver usato “una frase molto offensiva che va ad offendere tutti quegli italiani che nella vita hanno fatto qualsiasi lavoro per campare. Una frase che si doveva evitare di dire assolutamente.” Dichiarando dunque che “A tacere si fa più bella figura.”

Francesco Chiofalo accusa Beatrice Valli: “Ha detto un’immensa cag*ta”

Francesco Chiofalo accusa Beatrice Valli in un lungo sfogo su Instagram, spiegando perché l’ex di Uomini e Donne non avrebbe dovuto affrontare un tema come quello del reddito di cittadinanza: “È da folli fare una cosa del genere perché sui social non si possono trattare degli argomenti così complicati, articolati. Soprattutto da parte nostra che non siamo titolati per farlo. Per cui io non mi metto a dire se sono pro o d’accordo con il reddito di cittadinanza. Io non sono nessuno”.

Beatrice Valli "Non trovo baby sitter causa reddito di cittadinanza"/ E' polemica

Per Chiofalo, insomma, “Sono idee che è meglio tenersi per se stessi. Non siamo titolati per farlo e i social non sono la piattaforma adatta per affrontare tematiche.” Così conclude lanciando l’ultima stoccata alla Valli: “Perché poi si rischia di dire cag*te! Lei ha detto un’immensa cag*ata. ‘La gente non ha voglia di lavorare’ ti fa capire che questa ragazza non sa nemmeno di che caz*o sta parlando!”

LEGGI ANCHE:

Francesco Chiofalo spietato con Selvaggia Roma/ "Mai orfana e a me augurò la morte"

© RIPRODUZIONE RISERVATA