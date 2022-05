Chiofalo e Drusilla ancora in crisi/ Lui disperato “Furiosa per il bacio a Valentina”

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci: la crisi continua

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sono ancora in crisi. Il ritorno a casa del personal trainer dopo La Pupa e il Secchione show non è servito a mettere pace tra i due. A confermalo è stato proprio Chiofalo, ospite a Pomeriggio 5 e disperato perché le cose con Drusilla non accennano a risolversi: “È arrabbiatissima, anche per il bacio che c’è stato con Valentina. – ha annunciato Francesco a Pomeriggio 5 – Secondo lei avrei dovuto comportarmi come Mirko. Sembra una cosa fantascientifica, purtroppo è così.”

Il riferimento è al bacio che Chiofalo ha dato alla sua secchiona Valentina in una prova che lo richiedeva per arrivare alla finalissima. “Ora stiamo litigati, è arrabbiata, – ha aggiunto Francesco – per lei è come se fosse una cosa molto grave, ma era un gioco”.

Francesco Chiofalo lancia un appello a Drusilla Gucci in diretta a Pomeriggio 5

Francesco Chiofalo ha dunque fatto un appello alla sua fidanzata, chiedendole di dimenticare quanto accaduto a La Pupa e il Secchione show e smettere di essere arrabbiata con lui: “Drusilla, cerca di capire che io ti amo, di rinsavire da questa tua arrabbiatura. Ne passiamo parlare e io posso giustificare qualsiasi cosa, perché io di tutta questa situazione non c’entro niente, tu potrai dire quello che vuoi ma era un gioco, non potevo fare altrimenti. Devi entrare nell’ottica che, ad un certo punto, devi essere meno arrabbiata con me e cercare di capire che io ti amo e non puoi stare sempre arrabbiata!”

