Chiofalo e Onestini, perché hanno litigato a La Pupa e il Secchione?/ “In villa…”

Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini: durissimo scontro a La Pupa e il Secchione Show 2022. Cosa è successo tra i due nella villa? Un’accesa discussione tra i due ex volti noti di Temptation Island che hanno litigato davanti a tutti. Un litigio molto acceso visto che il fratello di Luca Onestini è scoppiato a piangere. Al momento non sono noti i motivi precisi di questa lite, che saranno rivelati durante la terza puntata del reality show condotto da Barbara d’Urso su Italia 1. Pare tuttavia che si sia sfiorata una vera e propria rissa, come in un breve filmato anticipativo fa intendere Chiofalo.

Sul portale ufficiale del programma si legge: “c’è stata una litigata tra Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini nella villa de la Pupa e il Secchione Show. Domani sera dovranno risolvere quello che è successo. Lo scontro è stato molto, molto forte, diciamo tanto strong”. Nell’anteprima del litigio si vede Gianmarco alzarsi e rivolgersi a Francesco dicendogli: “fino a che si gioca ok. Poi però non sono venuto qui a farmi inquisire da nessuno e questo deve essere chiaro a te e a tutti”.

Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini litigio a La Pupa e il Secchione Show 2022

Cosa è successo tra Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini a La Pupa e il Secchione Show 2022? I due sono stati protagonisti di un durissimo scontro nel reality show di Italia 1. Nelle immagini condivise in anteprima dal portale dedicato al programma si vedono i lui litigare animosamente con il fratello di Luca Onestini che abbandona la sala. Prima però il pupo gli aveva detto: “se io invece di rimanere seduto mi alzavo in piedi cosa succedeva?”

La situazione è anche degenerata, come rivelato dalla D’Urso: “poi Gianmarco si è anche messo a piangere. Questo non significa debolezza o fragilità, perché un uomo può piangere ed è soltanto segno di sensibilità. Si passerà dalla lite al crollo di Gianmarco e domani capirete il perché della lite e del pianto”.

