Chiofalo, malattia e intervento al cervello/ Il tumore rimosso: “Ho pensato di…”

Sul finire del 2018, Francesco Chiofalo ha attraversato un periodo difficile. Il concorrente de La Pupa e il Secchione ha avuto a che fare con un tumore al cervello che lo ha costretto, a trent’anni, a fare i conti con la paura di non farcela. L’influencer è stato operato al San Camillo. Nel nosocomio romano è stato rimosso il tumore, un meningioma, ovvero una forma tumorale benigna.

Dopo l’intervento – che aveva fatto discutere dopo le parole della ex Selvaggia Roma – Francesco Chiofalo aveva raccontato di aver riportato varie conseguenze: “Al momento non cammino bene, non riesco a muovere la gambe. Hanno provato a mettermi in piedi però ho bisogno del deambulatore. Non so spiegare quanto sia umiliante appoggiarsi su quell’attrezzo. Poi mi sono guardato allo specchio, con i cerotti in testa e mi è venuto da piangere. Ho perso più di dieci kg, ho la faccia gonfia per i farmaci. Io, però, ce la sto mettendo tutta per riprendermi e uscire”

Non è stato un momento semplice per Francesco Chiofalo neppure quello che ha preceduto l’operazione. L’influencer, diventato famoso dopo Temptation Island, ha pensato di farla finita proprio appena prima l’intervento. Tanta, infatti, la paura di non farcela e l’ansia del dover attraversare possibili conseguenze e complicazioni. Proprio per questo motivo, nella mente dell’ex di Selvaggia Roma e attualmente concorrente de La Pupa e il Secchione, era passato il pensiero di porre fine alla sua vita, come ha raccontato lui stesso:

