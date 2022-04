Chiofalo, niente ballo hot per la Elia a La Pupa e il Secchione/ ‘Colpa’ di Drusilla?

Tra le prove della nuova puntata de La Pupa e il Secchione show 2022 c’è un balletto hot giudicato da Alex Belli. Al ‘pupo per una notte’ sono stati assegnati vari compiti, tra i quali quello di fare da ‘cavia’ per alcuni balletti sensuali. Se le pupe cercano dunque di convincerlo della loro sensualità, ballandogli intorno, quando il compito passa ai pupi, la ‘cavia’ diventa Antonella Elia. Il primo ad esibirsi per la Elia e per convincere Alex Belli è Francesco Chiofalo. Il pupo però appare molto svogliato: si avvicina ad Antonella Elia, mimando goffamente le mosse fatte dalle pupe e poi, prima ancora che la D’Urso chiami il cambio, è lui ad abbandonare il centro dello studio, tornando al suo posto.

Annaclara Hellwig/ Scontri continui con Francesco Chiofalo a La Pupa e il Secchione

Francesco Chiofalo ‘rifiuta’ il ballo hot per la fidanzata Drusilla Gucci?

“Ma cosa fai? Perché?” chiede Alex Belli, cercando di riportarlo al centro dello studio per continuare il suo balletto sensuale. Lui torna brevemente ma senza particolare voglia di mettersi in mostra in questo modo. Barbara D’Urso, capendo lo stato d’animo di Chiofalo, chiama dunque il cambio con un altro pupo. Che il pupo abbia volutamente evitato il ballo hot per non fare ingelosire la sua fidanzata Drusilla Gucci?

