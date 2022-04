Chiofalo shock “La mia prima volta? Con mia cugina”/ “A casa degli zii, a letto…”

Confessione shock di Francesco Chiofalo durante la semifinale de La Pupa e il Secchione show. In un filmato mandato in onda, i concorrenti, in villa, raccontano la loro prima volta. Chiofalo parte svelando il suo primo bacio ai compagni: “Facevo la seconda media e c’era questa ragazza più grande d’età e d’improvviso mi sento delle labbra che mi toccano la bocca, non capii cosa significava e scappai”. Quando però si parla della prima volta in cui ha fatto l’amore, arriva una rivelazione inaspettata: “È stata con mia cugina”. Così racconta: “Tre anni dopo successe che stavo con mia cugina, stavamo nello stesso letto, eravamo in vacanza con i miei zii in Sicilia… Prima eravamo due ragazzini, poi negli anni si cresce, a lei spuntarono… io pure mi ero sviluppato, toccatine e….”

Francesco Chiofalo, la confessione hot a La Pupa e il Secchione show: “Con mia cugina…”

Francesco Chiofalo non si è fermato qui. In un confessionale ha tenuto a fare delle precisazioni su quanto raccontato: “Ci tengo a precisare una cosa: era una cugina di terzo grado, che a mio avviso non andrebbero neanche chiamate cugine… – e ha concluso lanciando anche un consiglio ai telespettatori – evitare che i cugini dormano nello stesso letto perché poi si posso creare queste situazioni”.

