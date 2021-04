Chip impiantati nel cervello umano, test 2021/ Elon Musk: “Avremo poteri telepatici”

Chip impiantati nel cervello umano affinché funzionino come interfaccia con i computer? Uno scenario apparentemente futuristico, ma che potrebbe essere davvero più concreto di quel che possa sembrare. Addirittura, c’è una data: 2021, cioè oggi, al massimo tra qualche mese. Cosa accadrà? Secondo Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, potranno prendere il via entro l’annata corrente i primi test che prevedono questa “installazione” all’interno del cervello dell’uomo, dopo quelli condotti con successo da un’altra azienda del miliardario, Neuralink, su una scimmia.

In particolare, su quest’ultima è stato impiantato un chip che ha consentito all’animale di divertirsi in una sessione di videogaming utilizzando unicamente la sua mente. Il progetto di Musk risale ormai a cinque anni fa e ha come obiettivo quello della connessione costante dell’uomo a internet, in modo che tutti noi possiamo essere in grado di comunicare con il mondo esterno e con tutti gli altri esseri umani sfruttando unicamente la forza del nostro pensiero.

CHIP NEL CERVELLO, MUSK: “POTERI TELEPATICI”

“I chip impiantati nel cervello sono già una realtà, sperimentata con successo in ambito biomedicale – aveva dichiarato all’Huffington Post nel 2017 Alberto Sangiovanni Vincentelli, docente all’Università della California a Berkley –: pensiamo ad esempio a quelli usati per la stimolazione cerebrale profonda nei malati di Parkinson e Alzheimer, oppure quelli che consentono ai pazienti paralizzati di muovere arti robotici”. Ecco, i chip di Elon Musk avranno anche questa nobile finalità, ovvero di rivestire il ruolo di cura per le malattie neurologiche degenerative, quali il morbo di Alzheimer e quello di Parkinson, visto e considerato che tali chip possono scrivere e leggere ogni minimo dettaglio dell’attività cerebrale. Addirittura, Musk ritiene che i soggetti ai quali sarà impiantato il chip potranno vedere guarire le loro paralisi, ma anche entrare in possesso di poteri telepatici finora sconosciuti. Finora, Neuralink ha eseguito test anche su altre specie animali, fra le quali i maiali.

