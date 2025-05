Tra i volti di “Sognando… Ballando con le stelle”, c’è anche Chiquito, ballerino sudamericano molto conosciuto e seguito sui social. Non ha avuto una vita sempre semplice il ballerino, che ha deciso di lasciare Santo Domingo, dove è nato, per approdare in Europa e dopo ancora in Italia, con un sogno da realizzare. Il danzatore, infatti, ha sempre avuto il ballo nella danza e per questa ragione ha cercato in ogni modo di realizzare il suo progetto di vita, riuscendoci. Raccontando qualcosa in più di sé a Rai Uno, Chiquito ha spiegato: “Io non vedevo mai i miei genitori, avevamo poco ma con loro stavo bene”.

Quando è cresciuto, il ballerino ha deciso di andare via da Santo Domingo ed è approdato in Italia, a Milano, vivendo momenti non semplici. “Qui in Italia non conoscevo nessuno, tutte queste cose mi hanno causato un problema. Non mi alzavo più dal letto, non volevo fare niente” ha spiegato Chiquito. Dunque, inizialmente non è stato facile approcciare con una cultura diversa dalla sua e soprattutto ritrovarsi senza amici e senza la sua amata famiglia. Solamente il suo obiettivo ha permesso al ballerino di andare avanti e di raggiungere il suo obiettivo.

Chiquito, molto legato a sua madre, ha deciso di approdare in Italia per realizzare il suo sogno e ora spera di diventare un nuovo maestro di “Ballando con le stelle“, per conquistare un ulteriore obiettivo suo e della mamma, che continua a seguirlo con amore. Chiquito non ha mai nascosto di essere profondamente legato alla mamma ma non abbiamo informazioni su quella che è la sua vita privata. Non conosciamo dunque il suo stato sentimentale: non sappiamo se sia fidanzato o sposato o se abbia figli. Ciò che però conosciamo è il suo grande talento.