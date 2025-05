Yovanny De Jesus Moreta, meglio conosciuto come Chiquito, è un ballerino originario di Santo Domingo, dove è nato nel 1981. Specializzato in balli caraibici, ha gareggiato in tutto il mondo, vincendo riconoscimenti importanti. Nel corso della sua carriera è riuscito a portare a casa cinque campionati nazionali. Ma come è partita la carriera di Chiquito, che lo ha reso uno dei ballerini più conosciuti e famosi al mondo? L’atleta ha iniziato a ballare quando aveva solo cinque anni, esibendosi come professionista già a dieci. A tredici anni, nel 1994, si è trasferito a New York dove ha avuto modo di studiare alla scuola di Eddie Torres, specializzandosi in capoeira. Due anni più tardi, ha preso un aereo per l’Italia, dove ha vinto cinque campionati nazionali, dal 1999 al 2003, in salsa cubana, portoricana, bachata e merengue.

Insomma, una carriera già avviata nonostante fosse ancora giovanissimo. La sua carriera è poi proseguita non solamente in Italia: ha infatti fondato una scuola di danza portando la sua arte in giro per il mondo. Si è esibito, nel corso della sua incredibile carriera professionale, con grandi artisti come Aventura, Victor Manuelle, Los Van Van e tanti altri ancora. Sempre in Italia, si è esibito sia a Zelig che a Ballando con le Stelle, nel 2016. Chiquito è pronto ora a “Sognando… Ballando con le stelle” dove ballerà insieme ad Anastasia Kuzmina. “Sono onorato e molto felice” ha raccontato il ballerino.

Chiquito, chi è: il rapporto speciale con la famiglia

“Mi piacciono le sfide” ha raccontato di recente Chiquito, che ha spiegato di dedicare ogni suo traguardo alla mamma: “Per me è tutto, cerco di renderla più felice possibile” ha rivelato il ballerino originario di Santo Domingo. A quanto pare, il ballerino è molto legato anche alla nonna, e in generale alla famiglia. Spesso posta inoltre foto in compagnia della nipote Penelope, già una ballerina provetta. Non sappiamo, invece, se Chiquito sia sposato o fidanzato o se abbia figli ma sul suo profilo social non c’è traccia di donne che non siano ballerine o parte della sua famiglia.