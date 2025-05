Chiquito, la corsa verso Ballando con le Stelle prosegue: sarà lui il nuovo insegnante?

C’è anche Chiquito tra gli otto concorrenti finalisti di Sognando Ballando con le Stelle 2025. Il ballerino sudamericano sogna dunque un posto nel cast insegnanti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, ma dovrà sciogliere i dubbi di giuria e pubblico. Ebbene, in queste settimane il ballerino ha diviso gli osservatori con le sue performance audaci e non sempre capite. Durante la semifinale di venerdì scorso, ad esempio, ha diviso con una rumba speciale sulle note di “Rossetto e caffè” eseguita in studio da Sal Da Vinci.

Raimondo Todaro, perché se ne è andato da Ballando con le Stelle/ "Ci sono cose che non mi va di dire ma..."

Insieme ad Anastasia Kuzmina ce l’ha messa davvero tutta ma alla fine, forse, il suo messaggio non è arrivato. Di sicuro Chiquito ha dimostrato di essere all’altezza della situazione, per spiccare il volo in questa finale dovrà superarsi e fare qualcosa in più.

Sognando Ballando con le Stelle 2025: Chiquito in finale con un pensiero speciale per mamma

In questa finale di Sognando Ballando con le Stelle 2025, un pensiero andrà indubbiamente all’amata madre che lo ha sempre supportato e spronato a fare del suo meglio per emergere nel mondo della danza. Lui, non a caso, ha sempre speso parole al miele per lei, ricordando quanto sia stata fondamentale. “Ogni passo che faccio sul palco è per lei”, ha detto il ballerino di Santo Domingo. Classe 1981, oggi,

Gabriel Garko, chi è: da "più bello d'Italia" al successo in tv come attore/ Nel 2020 il coming out

Chiquito prova a togliersi una grande soddisfazione e a regalarsi un sogno con la vittoria del talent di Milly Carlucci. Aggiudicarsi il primo posto in classifica equivarrebbe a garantirsi un incarico da insegnante nella prossima edizione. Un obiettivo ambizioso che, con l’aiuto della sua partner di ballo Anastasia Kuzmina, proverà a raggiungere. Riuscirà nel suo intento o dovrà cedere il passo a qualche altro concorrente?