Originario di Santo Domingo, Chiquito è arrivato in Italia ormai tanti anni fa per provare a realizzare il suo sogno di diventare un ballerino professionista, e ci è riuscito. Ora il ballerino domenicano sta provando a realizzare anche un altro sogno: quello di entrare a far parte del corpo di ballo del talent show “Ballando con le stelle” e per farlo sta prendendo parte al programma “Sognando… Ballando con le stelle”. In attesa di vedere se sarà o meno lui e il maestro prescelto per far parte della scuola, andiamo a scoprire qualcosa in più di Chiquito e della sua vita privata.

Chiquito ha 43 anni: è nato a Santo Domingo nel 1981 ma è arrivato in Italia molto giovane per provare ad inseguire il suo sogno. Prima di lasciare infatti infatti il suo Paese, ha cominciato a ballare, diventando un professionista del ballo quando aveva solo otto anni. Nel 1994 si è trasferito a New York per frequentare dei corsi mentre più avanti ha lasciato gli Stati Uniti per approdare in Italia e cominciare la sua avventura nel ballo. Per quanto riguarda la vita privata, non sono molte le informazioni in merito a Chiquito: non sappiamo se sia sposato o se abbia figli. Molto riservato, ha sempre lasciato parlare la sua arte e mai i gossip.

Chiquito, chi è: il rapporto speciale con la mamma

Se non conosciamo informazioni che riguardano la vita privata di Chiquito, sappiamo però che un ruolo particolare nella sua vita ce l’ha la mamma, che lo ha fatto iniziare a ballare quando era rapita da un bambino. Dopo essersi trasferito in Italia da piccolo, il ballerino ha sofferto molto la lontananza della sua famiglia e per questo oggi ogni suo traguardo lo dedica proprio alla mamma, donna che è stata per lui fonte di ispirazione e sostegno continuo.