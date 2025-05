Chiquito il più originale di Sognando Ballando con le Stelle 2025? Qualificazione sempre più vicina

Chiquito è uno dei candidati finalisti di Sognando Ballando con le Stelle 2025. Il ballerino dominicano, affiancato dall’affidabile e spumeggiante Anastasia Kuzmina, ha mostrato le sue varie anime nel corso di queste prime puntate. Ha debuttato con coraggio, parlando della sua infanzia difficile ma anche della sua rinascita grazie al ballo. Una storia di grande passione e determinazione, che Chiquito ha saputo trasmettere perfettamente in pista anche la scorsa settimana. Con la sua energia l’aspirante insegnante di Ballando con le Stelle è infatti riuscito a guadagnare ulteriori punti nei confronti della giuria, addolcendo persino la severa Selvaggia Lucarelli.

Ma stasera, venerdì 23 maggio, la sfida più grande del danzatore è convincere lo scettico Guillermo Mariotto con una nuova performance. C’è da lavorare sulla tecnica, come gli aveva già suggerito Carolyn Smith, ma la strada sembra quella giusta.

Sognando Ballando con le Stelle 2025, Chiquito ha convinto quasi tutti ma…

“Ho i miei dubbi se puoi essere completo anche sugli standard. Ma sei stato furbo a mettere molti elementi nel ballo da bravo insegnante di ballo”, le parole della presidentessa della giuria. Fin dalla prima puntata Chiquito ha dimostrato di possedere grande potenziale, ora può realizzare il suo sogno o quantomeno giocarselo fino alla fine.

Questa sera ha l’occasione di mettere nero su bianco il passaggio in finale e per farlo cercherà di convincere anche il pubblico a casa, con una performance inedita assieme alla sua partner Anastasia. Il ballerino dominicano riuscirà a stupire ancora? Per Selvaggia Lucarelli la stoffa c’è tutta, così come le possibilità di proseguirà la sua avventura a Sognando Ballando con le Stelle. “Non so se sei il più originale ma sei stato interessante…”, gli aveva detto la giurata dopo averlo visto all’opera sul palco di Raiuno.