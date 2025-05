Chiquito a cuore aperto a Sognando Ballando con le Stelle: la “fuga” in Italia per un futuro migliore

L’aspirante insegnante di ballo, Chiquito, si racconta in una commovente clip di Sognando Ballando con le Stelle. Dai Caraibi all’Italia, in cerca di un futuro migliore, il talentoso ballerino ha potuto contare sul supporto dei suoi genitori che si sono fatti in quattro per offrire al figlio una via di uscita. Chiquito confida la paura di non farcela, l’impatto spiazzante con l’Italia dopo aver salutato in fretta e in furia i suoi cari nel suo paese.

“Io non vedevo mai i miei genitori, avevamo poco ma con loro stavo bene”, confida ancora l’aspirante insegnante di ballo davanti alle telecamere di Raiuno. “Agli inizio ero felice di andare via ma poi sono arrivato Milano…” e le cose sono cambiate.

Chiquito ricorda le difficoltà legate all’integrazione in Italia: “Non conoscevo nessuno e non volevo più fare nulla”

Per Chiquito non è stato facile adattarsi ad una cultura diversa ma, soprattutto, ha dovuto fare i conti con la solitudine. “Qui in Italia non conoscevo nessuno, tutte queste cose mi hanno causato un problema. Non mi alzavo più dal letto, non volevo fare niente”, ricorda in lacrime il ballerino caraibico. “Le mie gambe andavano indietro, camminavo male, mi si era fermata la crescita”, il ricordo choc di Chiquito.

Poi la svolta, grazie alla sua passione. “A scuola mi accorsi che il ballo chiamava, mia mamma capì e mi disse studia. Ballando con le Stelle l’ho sempre seguito e ora sono qui, grazie a mia madre, per mettercela tutta…”, garantisce l’aspirante insegnante. Riuscirà a realizzare il suo sogno?