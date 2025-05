Tra i concorrenti che meglio hanno fatto nella prima puntata di “Sognando… Ballando con le stelle”, ci sono Chiquito e Anastasia Kuzmina, che hanno ottenuto il punteggio tra i più alti del primo appuntamento con il programma di Milly Carlucci. La coppia, infatti, è riuscita ad incassare 40 punti: un ottimo punteggio, considerando che i giudici erano chiamati a dire “sì” o “no” e il “sì” valeva 10 punti mentre il “no”, 0. Quattro sì, dunque, per i due ballerini. Anastasia è già dentro al programma da diversi anni ma con questo nuovo format anche Chiquito potrà sperare di diventare un professore di “Ballando con le stelle“. Tornando alla prima puntata del programma, andiamo a vedere meglio cosa è successo alla coppia.

Sognando Ballando con le Stelle, pagelle e classifica 2a puntata/ Yuri e Alessandra, reggaeton esplosivo!

I due si sono esibiti in una salsa energica ma soprattutto ben eseguita, requisito fondamentale per conquistare la giuria. Chiquito e Anastasia Kuzmina, sangue sudamericano con sangue dell’est che si mescolano in un mix letale: i due sono riusciti a dare il loro meglio insieme e i giudici non hanno potuto fare a meno di notare tra loro un grande affiatamento, e di apprezzarlo molto. La coppia, dunque, è volata diretta alla seconda puntata nella quale dovrà dimostrare ancora una volta di essere unita ma soprattutto motivata.

VINCITORE SOGNANDO... BALLANDO CON LE STELLE E CLASSIFICA PUNTATA 16 MAGGIO 2025/ Vanessa e Yuri primeggiano!

Chiquito e Anastasia Kuzmina coppia affiatata: la loro passione li porterà alla vittoria?

È ancora presto per fare pronostici per ché il reality di Milly Carlucci è appena cominciato, ma quel che appare evidente è che tra Chiquito e Anastasia Kuzmina ci sia un’ottima intesa. I due sono sembrati davvero tanto complici e questo li ha portati a ballare in maniera energica e sensuale insieme. In caso di vittoria del programma, Chiquito diventerebbe un nuovo maestro di “Ballando con le stelle”: il ballerino sudamericano darà tutto affinché ciò avvenga e la sua compagnia non si risparmierà per aiutarlo.