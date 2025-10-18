Chiquito è diventato papà: nato figlio Justin Michael, chi è la moglie del maestro di Marcella Bella a Ballando con le stelle 2025

Fiocco azzurro a Ballando con le stelle 2025, il maestro di Marcella Bella Chiquito è diventato papà per la prima volta. Ad annunciarlo è stato lo stesso ballerino che nelle scorse ore ha condiviso su Instagram tutti gli auguri ricevuti da parte dei altri concorrenti dello show come Filippo Magnini tra i primi a condividere la splendida notizia. Anche Marcella Bella ha voluto congratularsi pubblicamente con il suo maestro Chiquito per la nascita del figlio Justin Michael.

Sulla vita privata del ballerino, tuttavia, si sa davvero poco. Il nome vero di Chiquito è Yovanny Moreta, vive in Emilia-Romagna, più precisamente a San Mauro Pascoli e da anni è fidanzato con una donna della quale non si conosce nemmeno il nome. Il ballerino in più occasioni ha ammesso che preferisce non svelarne l’identità perché tiene alla sua privacy. Non si neanche se sia compagna o moglie di Chiquito ma quel che è certo è che in questi giorni è venuto al mondo il primo figlio della coppia: Justin Michael.



Chi è Chiquito, maestro di Marcella Bella a Ballando con le stelle 2025: difficile infanzia a Cuba all’arrivo in Italia

Chi è Chiquito, il maestro di Marcella Bella a Ballando con le stelle 2025? Nato nel 1981 e originario di Santo Domingo Yovanny De Jesus Moreta ha vissuto un’infanzia difficile ed i suoi genitori per dargli un futuro hanno deciso di trasferirsi in Italia ma i primi anni sono stati tutt’altro che facili per il ballerino. “All’inizio ero contento di andare via, poi prendo un aereo da solo, viaggio da solo, arrivo a Milano che sono sempre solo. Avevo freddo e non conoscevo nessuno, quando uscivo non mi dicevano neanche ciao. ‘Ma dove sono? In che mondo sono?’, mi chiedevo” ha confessato Chiquito. La svolta è arrivata con il ballo, che gli ha permesso di esprimersi, di rinascere e di trasformare il dolore in arte. Una passione che lo ha condotto fino al traguardo di Sognando Ballando con le Stelle e all’ingresso ufficiale nel cast della nuova stagione di Ballando con le stelle 2025.