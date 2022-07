Chirurgo è responsabile post-intervento/ Paziente deve sapere cosa fare: la sentenza

Il chirurgo è responsabile anche nel post operazione: deve infatti informare adeguatamente il paziente sugli step da seguire. A dirlo è una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. III 29.04.2022, n. 13509) che, come rivela il Corriere, si è espressa in merito alla responsabilità del chirurgo per i fatti successivi all’intervento. Quando infatti siamo di fronte ad una mancata indicazione di eseguire periodici esami di controllo o di quali siano gli step da seguire nel follow up, la responsabilità è proprio del medico.

Dopo un’analisi approfondita della materia, la Suprema Corte stabilito che vi è responsabilità del chirurgo nel caso in cui il paziente non venga informato. Anche quando il medico collabori con uno specialista che abbia l’onere specifico di avvertire e istruire il paziente per le fasi successive all’intervento, resta comunque il chirurgo in primis a dover rendere il paziente consapevole degli step da seguire. Nel caso di omessa indicazione di follow up, andiamo incontro a due ipotesi. Qualora il medico agisca da solo ha un obbligo nei confronti del paziente e dunque è responsabile in caso di lesioni successive e conseguenti al mancato monitoraggio della malattia. Quando il medico collabora con altri specialisti, per la Cassazione era da chiarire se la responsabilità per la mancata raccomandazione dovesse ricadere su tutti o solo su alcuni di loro.

Chirurgo responsabile: il caso

Il chirurgo è responsabile nel post-intervento, come ha stabilito la Cassazione. Il quesito sottoposto alla Corte nasceva dalla domanda di risarcimento del danno da parte dei parenti di un uomo deceduto. L'uomo, morto a causa di recidiva tumorale, era stato sottoposto a un intervento chirurgico di rimozione di un presunto melanoma anni prima, come spiega il Corriere. Su questo non era però stato svolto alcun esame istologico e non era arrivata alcuna indicazione da parte dell'oncologo o del chirurgo di sottoporsi a regolari visite. Nel caso dell'uomo, la recidiva era stata individuata e diagnosticata solo tardivamente e aveva portato l'uomo al decesso nonostante le cure, ormai tardive. Il chirurgo si era difeso dicendo che non era sua responsabilità quella di spiegare al paziente la necessità del follow up, che secondo lui ricadeva solo ed esclusivamente sull'oncologo in quanto specialista in tale caso. Per la Suprema Corte va però richiamato il concetto di responsabilità d'equipe. Vi è la responsabilità gravante su un gruppo di collaboratori. L'equipe, coinvolta nelle attività di sala operatoria, ha dunque responsabilità allo stesso modo di informare il paziente. Dunque ognuno dei partecipanti è chiamato, indipendentemente dalla specializzazione, a sorvegliare la condotta degli altri e a prevenire gli errori.

