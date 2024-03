Chisum, Rete 4/ Il film con John Wayne e una nuova vita all’insegna della giustizia, oggi 14 marzo 2024

Chisum, diretto da Andrew V. McLaglen

Giovedì 14 marzo, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16,30, il film western del 1970 dal titolo Chisum. La pellicola è diretta dal regista Andrew V. McLaglen, che nel corso della sua carriera ha collaborato a ben 4 progetti con protagonista John Wayne oltre questo che andrà in onda: McLintock! (1963), Uomini d’amianto contro l’inferno (1968), I due invincibili (1969) e La stella di latta (1973).

Le musiche hanno invece la firma del compositore Dominique Frontiere, autore delle colonne sonore di numerosi western di successo, come Barquero di Gordon Douglas (1970) e Quel maledetto colpo al Rio Grande Express (1973) di Burt Kennedy.

Come anticipato, il protagonista del film Chisum è interpretato dalla stella di Hollywood John Wayne, uno degli attori più famosi di tutti i tempi, in particolare per i suoi film western in cui interpretava il ruolo dell’eroe senza macchia e senza paura. Al suo fianco l’attore Forrest Tucker, che aveva già lavorato con Wayne in Iwo Jima, deserto di fuoco (1949).

La trama del film Chisum: storia di cowboy, con un Billy The Kid ripulito

La storia di Chisum è ambientata in Nuovo Messico dove John Chisum (John Wayne) è uno dei più importanti allevatori e proprietari terrieri.

John è un uomo di sani principi e tutto d’un pezzo che da sempre conduce una vita solitaria e che è arrivato in quelle terre selvagge quando erano abitate solo da indiani.

Con l’aiuto del suo più caro amico Henry Tunstall cerca di contrastare l’atteggiamento avido e prepotente di Lawrence Murphy (Forrest Tucker) che, grazie al suo potere finanziario, desidera ottenere il dominio sulla contea di Lincoln. Nonostante questa lotta di dominio, la vita scorre tranquilla e uno dei cowboy della zona, William Bonney detto “Billy the Kid”, cerca di rifarsi una vita lavorando onestamente e intreccia una relazione con la nipote di John.

La situazione si stravolge quando Tunstall viene accusato ingiustamente di avere rubato del bestiame e ucciso da due uomini al soldo di Murphy.

Billy è quindi deciso a rendere giustizia al suo padrone e assassina i due uomini, per poi darsi alla fuga insieme ad alcuni tra i cowboy più giovani.

Murphy decide così di approfittare della situazione per prendere finalmente il controllo della contea e posizionare i suoi uomini nei punti strategici.

Arriva la resa dei conti: Billy viene catturato ma Chisum, venuto a conoscenza della situazione, corre in suo aiuto con alcuni uomini e distrugge le barricate grazie alla carica di una mandria di bestiame. Murphy ormai ha i minuti contati…

