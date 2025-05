Chisum, film su Rete 4 diretto da Andrew V. McLaglen

Lunedì 5 maggio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, il film western dal titolo Chisum. Si tratta di una produzione del 1970 diretta da Andrew V. McLaglen, un regista che collaborò con John Wayne in ben cinque film di cui questo è il penultimo, oltre a essere diventato celebre per il cult I 4 dell’Oca selvaggia e L’oca selvaggia colpisce ancora.

Il “Duca” qui è John Chisum, personaggio realmente esistito e conosciuto come il “re del Pecos”, un potente allevatore nel Nuovo Messico di fine ‘800. Siamo in quella fase del western in cui si iniziava a riflettere un po’ sul mito della frontiera, pur mantenendo una narrazione forte e spettacolare.

Accanto a Wayne, un cast di volti noti agli appassionati: Forrest Tucker nel ruolo del “cattivo” Lawrence Murphy, Ben Johnson (che vincerà l’Oscar poco dopo) come amico fedele, e Christopher George che aggiunge altro carisma.

Le musiche di Dominic Frontiere, con la canzone “Turn Me Around” della star del country Merle Haggard, evocano alla grande le atmosfere epiche del West.

La trama del film Chisum: tante icone del far west che han fatto la storia

Chisum ci porta dritti nel 1878 a Lincoln, Nuovo Messico, e prende spunto da eventi reali passati alla storia come la “Guerra del bestiame della contea di Lincoln”. John Chisum (John Wayne) è un allevatore rispettato da tutti, ma il suo potere sulla zona è minacciato dall’arrivo di Lawrence Murphy (Forrest Tucker), un uomo d’affari senza scrupoli che vuole mettere le mani sulla contea con ogni mezzo, lecito o illecito. La scintilla scocca quando Murphy fa uccidere John Tunstall, amico di Chisum e datore di lavoro di un giovane pistolero destinato a diventare leggenda: William Bonney, meglio noto come Billy the Kid (Geoffrey Deuel).

Per vendicare Tunstall, Billy e i suoi compagni (i “Regolatori”) scatenano una vera e propria guerra. Chisum, che è un uomo di legge e all’inizio non vorrebbe usare le armi, si trova costretto a scendere in campo per riportare l’ordine, incrociando sulla sua strada anche figure come Pat Garrett (Glenn Corbett).