Chisum/ Su Rete 4 il film con Forrest Tucker e John Wayne

Chisum, film di Rete 4 diretto da Andrew V. McLaglen

Chisum va in onda oggi, 25 ottobre 2022, a partire dalle ore 16.35 su Rete 4. Si tratta di un film western prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1970 da Andrew J. Fenady, autore anche del soggetto e della sceneggiatura. Per il ruolo di regista è stato scelto Andrew V. McLaglen, chiamato a dirigere il cast composto da Forrest Tucker, John Wayne, Ben Johnson e Glenn Corbett. Il film è la trasposizione cinematografica di più spunti, tra il reale e il romanzato.

La trama è infatti basata sugli eventi realmente avvenuti nel corso della celebre Guerra di contea di Lincoln. Inoltre, tali testimonianze sono anche presenti nella celebre biografia del produttore, Andrew J. Fenady. Da sottolineare anche la reale esistenza del personaggio principale della pellicola. Per quanto riguarda la localizzazione delle riprese, il lavoro è stato svolto principalmente in California e in Messico, con l’aggiunta di numerosi elementi creati in studio.

Come spesso accade per le produzioni datate, nel corso del tempo vengono ravvisati alcuni errori avvenuti durante le riprese e riportati sul web. Per il film Chisum sono poche le contraddizioni rilevate, in particolare è stato osservato come, nella scena dove il personaggio interpretato da Wayne è intento a parlare con sua nipote, il sigaro presente nella mano sinistra sembra ustionarlo a sua insaputa. Inoltre, nella scena di guerra con gli antagonisti è fin troppo visibile l’ausilio di una controfigura nelle scene più concitate al posto del protagonista.

Chisum, la trama del film

Il protagonista della storia Chisum è un uomo di nome John Chisum, considerato uno degli uomini più ricchi della terra di appartenenza grazie al controllo diretto sul corso d’acqua più importante dello stato. Era riuscito a costruire la sua ricchezza comportandosi sempre in maniera ligia e collaborando fin dall’arrivo nel Nuovo Messico con le popolazioni indigene già presenti. L’allevatore, con l’ausilio del suo fidato compagno di lavoro Henry, inizia però ad essere insidiato dalla volontà di Lawrence Murphy di appropriarsi delle sue ricchezze. Nonostante fosse già in possesso di un ingente patrimonio e di un flusso di commercio piuttosto produttivo, la sua ambizione avanzava costantemente e senza scrupoli. In particolare, mette a repentaglio la quiete delle popolazioni residenti nelle terre di suo interesse, privando dei propri averi tutti i proprietari terrieri della zona. Nonostante le divergenze, la convivenza tra i due allevatori sembra inizialmente non creare ulteriori problemi. D’un tratto però un evento piuttosto tragico sconvolge gli equilibri destando nuovamente il confronto tra i due. Nello specifico, un uomo di nome Tunstall viene ingiustamente ucciso da due uomini pagati proprio da Murphy, portando John ad andare su tutte le furie. Uno dei dipendenti di Tunstall decide di farsi giustizia da solo ed uccide personalmente gli ufficiali che avevano commesso il delitto creando ulteriore confusione sulle questioni in città. Di tale tensione approfitta proprio Lawrence che cerca di imporre il proprio volere sulle questioni economiche del paese in funzione dei suoi interessi e obiettivi di guadagno. Inizia così una vera e propria battaglia tra due eserciti contrapposti, non priva di brutali spargimenti di sangue. Alla fine però John Chisum riesce a conquistare la vittoria e a ripristinare la pace e serenità perduta nella città di Lincoln.

