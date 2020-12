Chisum/ Su Rete 4 il film con John Wayne e Forrest Tucker (oggi, 20 dicembre 2020)

Chisum va in onda su Rete 4 oggi, domenica 20 dicembre, a partire dalle ore 16:15. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1970 negli Stati Uniti d’America dalla Warner Bros Pictures in collaborazione con Batjac Productions per la regia di Andrew V. McLaglen. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e scritti da Andrew J. Fenady, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a William H. Clotier con gli effetti speciali firmati da Howard Jenssen mentre le musiche della colonna sonora sono frutto del lavoro di Dominic Frontiere. Nel cast sono presenti John Wayne, Forrest Tucker, Christopher George, Ben Johnson, Pamela McMyler e Glenn Corbett.

Chisum, la trama del film

In Chisum ci troviamo nel Nuovo Messico durante il periodo del vecchio West ed in particolare nei pressi della Contea di Lincoln dove vive un allevatore e proprietario terreno di nome Chisum. Si tratta di un uomo piuttosto nostalgico che bada moltissimo alle sue attività e che controlla costantemente il corso di un fiume che è diventato importantissimo per le sue bestie. Porta avanti questa attività ormai da tantissimi anni insieme ad un vero e proprio compagno di avventura di nomi Harry, il quale è a sua volta proprietario ed allevatore, ma di origini inglesi. I due sono accomunati anche dall’esigenza di dover contrastare con efficacia lo strapotere di un ricco proprietario di nome Lawrence il quale sta cercando in tutti i modi di far andare via i concorrenti per poter avere massima egemonia sulle attività di allevamento e di coltivazione del territorio. Spesso e volentieri questo ricco proprietario ha cercato di far andare via lo stesso Chisum e il suo amico Harry con delle razzie di bestiame. Nonostante questo, i due sono riusciti a gestire al meglio le varie vicende e soprattutto la vita comunque scorre in maniera tranquilla in tutta la contea. Harry tra le altre cose ha anche accolto un vecchio pistolero chiamato Billy the Kid al quale ha dato l’opportunità di rifarsi un’esistenza e di lavorare come allevatore al suo fianco. Le cose vanno nel verso giusto fino a che il ricco proprietario non decide di far accusare ingiustamente il povero Harry di aver rubato del bestiame. L’allevatore per poter dimostrare la propria innocenza vuole rivolgersi direttamente al governatore, ma durante il viaggio necessario per raggiungere la sede viene assassinato da due scagnozzi del proprietario terriero. A questo punto Billy the Kid non può restare inerme davanti all’assassinio di un amico che lo aveva accolto come un fratello e che soprattutto gli aveva dato la possibilità di rifarsi un’esistenza. Ci sarà uno scontro davvero molto duro nel quale prenderà parte anche l’impavido Chisum.

