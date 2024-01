Chita Rivera è morta: l’attrice aveva 91 anni/ Addio alla star del musical: era Anita in «West Side Story»

Chita Rivera è morta a 91 anni

Dopo la notizia della morte di Sandra Milo a cui oggi, mercoledì 31 gennaio, è stato dato l’ultimo saluto nella Chiesta degli Artisti a Roma, arriva la notizia di un altro lutto che ha colpito il mondo dello spettacolo. A 91 anni, si è spenta Chita Rviera, star del musical che, con il suo innato talento, riusciva a catturare l’attenzione di tutti ogni volta che saliva sul palco. Attrice e ballerina, ha avuto una brillante carriera recitando nei musical più importante e diventando un punto di riferimento per gli artisti più giovani. La sua carriera è stata costellata da successi e riconoscimenti importanti.

Ha ottenuto 10 nomination ai Tony (il più prestigioso premio nell’ambito teatrale negli Usa), vincendo il premio nel 1984 come miglior attrice protagonista in un musical per The Rink e nel 1993 come miglior attrice protagonista in un musical per Kiss of the Spider Woman.

Chita Rivera e l’amore per il suo lavoro

Chita Rivera ha dedicato tutta la sua vita alla recitazione e alla danza dimostrando di aver un talento innato che lei ha coltivato con tantissimo lavoro. Intervistata sulla propria passione che è poi diventata il suo lavoro, Chita Rivera, anni fa, parlava così: “Non saprei cosa fare se non mi muovessi o non stessi raccontando una storia o cantando una canzone”, disse anni fa ad Associated Press. “Questo è lo spirito della mia vita, e sono davvero fortunata a poter fare ciò che amo, anche in questo momento della mia vita”, aggiunse.

Perfezionista nel so lavoro, nel 1993, dopo aver riconquistato il ruolo nel Bacio della Donna Ragno, disse: “Non mi vedrete più con le scarpette da ballo perché non ho più i miei tendini di Achille”, come riporta Tgcom24.











