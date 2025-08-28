Chiude il sito sessista Phica, chi sono le vittime: da ex Uomini e Donne come Chiara Rabbi e Vittoria Deganello ad attrici, denuncia e rabbia

Vittime del sito Phica escono allo scoperto, da Arianna Craviotto all’ex Uomini e Donne Vittoria Deganello: “Foto rubate e sessualizzate”

Dopo la pagina ‘Mia Moglie’ è scoppiato un altro scandalo, da giorni sempre più donne stanno scoprendo di essere finite loro malgrado nel Forum Phica.net un portale che raccoglie, quasi sempre a loro insaputa, migliaia di foto di donne di tutte l’età e nelle tipologie più varie date in pasto a migliaia di utenti. Ed in queste ore moltissime donne provenienti dal mondo della politica, dello sport e dello spettacolo hanno voluto condividere sui social la loro rabbia per aver scoperto di essere finite loro malgrado sul sito ed aperto una petizione per chiederne la chiusura e cancellazione.

E tra le vittime del sito sessista Phica spuntano anche nomi conosciuti e noti. Nello scorse ore si sono duramente sfogate le ex corteggiatrici di Uomini e Donne Chiara Rabbi e Vittoria Deganello. Quest’ultima sui social ha scritto: “Stamattina una ragazza mi ha inviato privatamente screenshot riguardanti anni di mie foto e video che sono stati pubblicati senza consenso” E a loro si aggiunge anche l’attrice Greta Ragusa e la giovane doppiatrice Arianna Craviotto che ha affidato ad un lungo video sfogo la sua rabbia: “Non so neanche quantificare la rabbia che ho in questo momento dentro di me” E tutte hanno invitato i loro follower a firmare una petizione per far chiudere il sito.

Chiude il sito sessista Phica, l’annuncio dello staff: “Non siamo riusciti a bloccarli”

La petizione per far chiudere il sito sessista Phica.net in poco tempo ha superato le 80mila firma e raggiunto lo scopo di farlo chiudere. In questi minuti, infatti, con un comunicato stampa lo staff del forum ha annunciato: “Con grande dispiacere” di avere deciso di “chiudere e cancellare definitivamente tutto ciò che è stato fatto di sbagliato”. Prendendo le distanze dall’uso distorto di alcuni utenti: “Nonostante gli sforzi, non siamo riusciti a bloccare in tempo tutti quei comportamenti tossici che hanno spinto Phica a diventare, agli occhi di molti, un posto dal quale distanziarsi piuttosto che sentirsi orgogliosi di far parte.” La lista di donne vittime del sito sessista Phica, tuttavia, si allunga sempre di più comprendendo anche volti del mondo della politica. Ciò che stupisce, infine, è che il forum sessualizzava foto comunissime di donne e ragazze situazioni più varie: sedute al bar, all’uscita da scuola o in attesa alla fermata dell’autobus, in costume a bordo piscina, o in una città d’arte.